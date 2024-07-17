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全聯「1神級早餐」開賣！2入僅需19元銅板價 婆媽眼睛亮了：免再跑好市多

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友分享自己在全聯挖到的「戰利品」，有款一袋兩入的麵包，竟然只需19元。示意圖／聯合報系資料照片
一位網友分享自己在全聯挖到的「戰利品」，有款一袋兩入的麵包，竟然只需19元。示意圖／聯合報系資料照片

全聯販售生鮮雜貨、生活用品等等各種不同的商品，是不少消費者的好朋友，也有民眾追求方便和CP值，選擇購買全聯的麵包作為早餐。近日一位網友便分享自己在全聯挖到的「戰利品」，這款一袋兩入的麵包，竟然只需19元，見此，她興奮直呼：「不用去好市多買一袋了」。該貼文發布後，網友也紛紛湧入討論。

一位網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上發文，並貼出自己近日購入的戰利品，只見圖中有一袋兩入的麵包，原來是全聯自有品牌「閱讀麵包」推出的新品「馬芬堡」麵包，價格也十分親民，一袋兩入只要19元。見此，原PO忍不住嗨喊：「全聯也出馬芬堡了，不用去好市多買一袋了」。

貼文一出，婆婆媽媽紛紛湧入，有人分享將「馬芬堡」作為麵包胚，加上其他主食；有網友則買回來嘗鮮、分享口感，「今天就是用全聯的馬芬堡，做了照燒雞排堡」、「前陣子買來夾馬鈴薯雞蛋沙拉，還蠻好吃的」、「微波加熱的馬芬堡，口感是鬆軟的，但不難吃，求方便但又不想買太多的話可以買」、「我今天買了一包6折11元，回來要給小孩做下午茶」、「我也有買回來試試看，個人覺得全聯的整個比較蓬鬆感，也比較大顆；對極小家庭而言，全聯份量少比較友善」。

也有人認同原PO，表示好市多分量太大、不好入手，大讚全聯出的品項，「我喜歡馬芬的Q軟口感，但好市多量太多了，沒成功買過，這樣一次2個，很可以」、「好市多的真的會吃不完，尤其家裡人吃的不多的話，買一次就嚇到」。

不過有其他人分享，義美也有類似的品項，相較之下更有麵粉的香氣，只是一袋有6入，購買時須斟酌份量，「義美的比較好吃」、「口感不一樣，個人覺得義美的還是比較好吃」、「義美門市也有6入的」、「習慣義美出產的，不曉得這是不是相同口感及味道」、「義美比較有麵粉香氣跟紮實感」、「義美的單純，而且好吃、有麵粉香」。

全聯 好市多 家庭主婦 麵包

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