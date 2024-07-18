健康你我他／蟬聯翩翩蝴蝶 但沒輕盈脆弱

我的退休力檢測，今年和去年一樣都是「翩翩蝴蝶」，測得分數52分，5項核心能力中，「健康」明顯準備不足。測量結果評語：你是蝴蝶，像會飛的花朵，美麗的翅膀自在飛舞，重視自我成長，非常獨立，但輕盈脆弱，健康方面要多加一把勁，並多一點社會參與。

大概都對。我從小就非常獨立、有主見，做事情不拖泥帶水，不拐彎抹角，事業工作、家庭打理、經濟理財、親人相處及人際關係，各方面都能獨當一面。吃的方面，我很注重營養均衡，也盡量清淡，少油、少鹽，甚少外食，喜歡自己烹煮。

但「輕盈脆弱」這點，可能是用詞及理解有所差異，我並不認同。因為在工作職場上，我整天走來走去，也要搬許多文書卷宗，一刻也不得閒，手腳及全身都有充分活「動」到；下班回到家及假日，一樣「動」個不停，煮飯燒菜、拖地打掃、洗衣晾曬，還有種幾十盆小花，忙得不亦樂乎。

平常上下班，我盡量快走去公車站，有時多走一站，中午也會到外面走動半小時，假日上傳統菜市場，也要走兩個小時，買一個禮拜份量的菜，順便和市場內的婆婆媽媽們閒話家常，一趟下來也是滿頭大汗，應該算得上運動。

如果能學習老公假日跑步的習慣，跟他到操場或公園，慢慢跑或走走路，運動效果應該會更好、更健康。