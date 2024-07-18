骨刺壓迫舉步維艱 北榮微創手術病人福音

雙側下肢麻痛，導致間歇性跛行，走不到5分鐘、10分鐘就要休息，小心罹患「脊椎狹窄症」。熱愛高爾夫球的70歲李先生，近年感覺雙側下肢麻痛，舉步維艱，就醫經核磁共振檢查發現，因第四、第五節神經狹窄，導致腦脊髓液循環不順暢，影響正常步行。接受脊椎微創內視鏡手術治療後，目前已恢復正常行走，走路變得又輕又快。

台灣進入高齡社會，許多長者都有椎間盤退化、骨刺增生及脊椎狹窄等問題，台北榮總骨科部脊椎外科主任周伯鑫說，許多病人一聽到要進行腰椎手術，往往十分害怕，但在醫療科技進步下，手術治療已更微創、更精準。

脊椎狹窄症主因為骨刺增生，造成脊椎狹窄，壓迫神經。台北榮總骨科部脊椎外科主治醫師林希賢說，患者腰椎第四、第五節神經狹窄致病原因，包括腰椎小面關節、連接椎板的黃韌帶肥厚造成。40歲以上族群的盛行率可高達28%，尤其是長期腰部承重負擔大的工作，就容易造成「骨刺」增生。

林希賢說，脊椎狹窄症可先考慮復健保守治療，如電療、熱敷、拉腰等物理治療，一旦神經空間狹窄超過耐受臨界點，保守治療方法就會失效，因而必須手術治療，以傳統手術治療一節段的脊椎狹窄傷口來說，約需要5到6公分，且脊突，椎板上的骨頭與肌肉交界處都需要破壞，新手甚至可能傷害到脊椎小面關節，術後還需要引流管排出瘀血，需住院3天以上。

近十年醫療科技進步，脊椎微創內視鏡減壓手術為病人帶來福音。林希賢說，此手術包括椎間盤突出摘除術及脊椎狹窄內視鏡減壓手術等，傷口小於1公分，筋膜及肌肉組織破壞少，且術後恢復快，絕大多數不需引流管，病人大多可於隔天或當天出院，神經恢復效果相同，大幅減省醫療資源，目前台北榮總已施行近500例，治療成效佳。

病患李先生說，未進行手術前，走路時，感覺是腰部非常緊繃、舉步維艱，檢查後，一聽到要進行腰椎手術，內心都十分恐懼，但聽完醫師解釋，脊椎微創手術非常溫和，應該沒有問題，術後恢復很好，感覺走路很輕、很快，過去的緊繃感已完全消失。