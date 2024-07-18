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退休力／退休理財 投資開源切忌過度自信

聯合報／ 記者周佩怡／台北報導
課程工作人員也是CFP®國際認證高級理財規畫顧問，在現場幫助民眾計算退休所需金額。 施又慈／攝影
課程工作人員也是CFP®國際認證高級理財規畫顧問，在現場幫助民眾計算退休所需金額。 施又慈／攝影

「金錢要靠時間長期累積，須盡早規畫退休財務準備。」從公職退休的70餘歲陳奶奶，年輕時因持家而積極理財，目前除了保險、定期存款、出租房子、買股票，更積極布局老後生活，卻也擔心會被詐騙財產。

專家提醒，民眾應視自己的需求與可承擔的風險，選擇適合的金融投資，像退休者可選擇投資報酬率高、有現金流的單筆配息股票，或請CFP®國際認證高級理財規畫顧問定期協助規畫，保全積累不易的資產。

聯合報健康事業部策畫「財務安心系列─簡單打造專屬理財藍圖」退休五力課程，日前在「財富累積篇─聚沙成塔不徬徨」第二堂課程中，台灣理財規劃產業發展促進會CFP®國際認證高級理財規畫顧問譚鈞元教導大家認識投資工具與方式，依需求挑選標的，更一一破解近年盛行的詐騙陷阱。吸引了20餘位民眾報名參加，從理財小白到幾十年資深理財專家皆表示獲益良多。

譚鈞元表示，緊急預備金外的閒錢，可分為投資錢、投機錢及保命錢，建議選擇的投資標的，依序為長期趨勢向上、大起大落、波動小但長期上漲，並與投資錢負相關，以分散風險。

不同投資工具各有優缺點，如股票投報率高；基金標的分散，變現性佳，但須負擔專業經理人管理費用，交易成本較高；ETF交易成本低，且更能即時反應出市場價格；黃金可抗通膨，但實物不會產生利息。譚鈞元建議，尚未退休、仍有收入者，可選擇定時定額、單筆不配息的投資方式；若已退休，則可選擇單筆配息，其產生現金流能因應臨時支出。

譚鈞元提醒，投資者切忌不要過度自信、從眾、確認偏誤等，避免感性凌駕於理性。此外，近年詐騙手法多變，包含港仙股、假資料、保證獲利、釣魚網頁、違法吸金、詐騙人頭，民眾需多注意，不要因一時貪念落入圈套中，必要時可尋求CFP®協助，定期檢視投資進程與組合配置，給予調整建議，也可辨識金融詐騙，保護一輩子的心血。

財務安心系列—「財富傳承篇」

富足退休與資產傳承攻略

●上課時間：7月28日(日)下午2時至4時30分

●上課地點：台北市大安區信義路四段273號4樓

●洽詢：02-8692-5588 轉5869

理財 詐騙 財務

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