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直擊／雲端廚房揭密...進駐業者吐心聲 一度萌生退意
雲端廚房意指沒提供內用，透過通訊方式點餐的餐飲型態，疫情期間外送平台大爆發，雲端廚房因運而生，新北僅列管中和區1處較具規模的共享雲端廚房，記者實地走訪，承租其中一處廚房專賣便當的林姓業者透露，雲端廚房模式利潤沒想像中好，去年12月進駐至今，周休1天實在太累了，一度萌生退意。
記者今天傍晚6時許，到位於中和區橋和路的雲端廚房，大樓一樓及地下室畫分成23個攤位，廚房與廚房間有一道矮牆阻隔，正值晚間點餐巔峰時間，卻只有2家業者備餐，其中一攤林姓業者忙著炸雞腿排、燙豬肉及青菜到盛飯裝盤打包，外送平台接單聲時不時響起，隨時有外送員等著取餐，雙手停不下來。
林姓業者說，他去年12月進駐，使用約5坪空間，大樓廚房不能使用明火，烹調以電器為主力，租金加上水電、食材及人事，每月成本20萬，不過業績有起伏，雲端廚房模式CP值沒想像中高，且無法吸引過路客生意，還要透過發傳單等方式衝高外單量。
林說，衛生局人員會不定期稽查，檢查包括食材有無離地、過期，是否投保產品責任險等，受監督的壓力不會比實體店面少，隱身在各角落家庭式雲端廚房難以稽查，更應該被關注。
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