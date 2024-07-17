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台新慈善、青少年基金會首度聯合宣傳

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新銀行公益慈善基金會董事長彭雪芬、台新青少年基金會董事長鄭家鐘、教育部副署長蕭智文、活動代言人簡珮如，各公益策略夥伴及台新長官齊聲呼籲團體及青少年志工提案徵件。圖／台新銀行提供
台新銀行公益慈善基金會董事長彭雪芬、台新青少年基金會董事長鄭家鐘、教育部副署長蕭智文、活動代言人簡珮如，各公益策略夥伴及台新長官齊聲呼籲團體及青少年志工提案徵件。圖／台新銀行提供

台新銀行公益慈善基金會與台新青少年基金會17日舉行第15屆「您的一票，決定愛的力量」暨第25屆「台新青少年志工菁英獎」聯合啟始典禮，由南投明善關懷協會「明善學園二十四節令鼓隊」帶來太鼓表演開場，並由慈善基金會董事長彭雪芬及青少年基金會董事長鄭家鐘率領，偕同教育部青發署副署長蕭智文及您的一票活動6家策略夥伴，共同宣布首度聯合宣傳起跑。

身為慈善基金會執行董事及青少年基金會董事長鄭家鐘表示，台新關心社會不遺餘力，15年來透過「您的一票，決定愛的力量」網路公益投票活動，鼓勵社福團體自立，邀請社會大眾投票，迄今已累積1700多家社福團體獲選，更有1230多萬人參與投票。

青少年基金會舉辦的「台新青少年志工菁英獎」，則是首創唯一國高中生志願服務公益平台，徵選國高中志工優秀服務事蹟並表揚，25年共鼓勵8萬多名青少年參與公益服務，獎項更表揚3600多名的學生，每年都獲得總統府及各縣市政府接見嘉勉。

青少年基金會主管機關教育部青年發展署副署長蕭智文指出，台新一直是共同推動公益及志願服務的好夥伴，在慈善中鼓勵社福團體踴躍提案，邀請大眾投票，協助對外發聲使其自立，面對志願服務中則呼籲青少年積極投入，並表揚服務事蹟，為台灣社會的未來種下公益無形資產。

「您的一票，決定愛的力量」8月15日開放提案，台新對此指出，6家策略夥伴投入不同提案領域，包括社福領域的王月蘭慈善基金會贊助兒少議題類公益團體；數位學習領域的中華電信基金會則支持偏鄉數位學習；關心銀髮族群的中華民國老人福祉協會投入復能自立領域；台灣尤努斯基金會，提倡以永續的商業模式解決社會問題；投入公益傳播領域的中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心，則號召35歲以下年輕人用短片展現台灣公益的影響力。

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