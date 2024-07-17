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高溫繼續熱！2縣市明飆38度高溫 這日變天水氣增

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署預報員張竣堯表示，周六前天氣變化不大，大台北、中南部、花東縱谷普遍高溫37度上下。本報資料照片
中央氣象署預報員張竣堯表示，周六前天氣變化不大，大台北、中南部、花東縱谷普遍高溫37度上下。本報資料照片

高溫炎熱的天氣持續到周六，中央氣象署預報員張竣堯表示，周六前天氣變化不大，大台北、中南部、花東縱谷普遍高溫37度上下，午後西半部及各地山區有局部短暫雷陣雨，周日起水氣略增、高溫略降，但預估下周高溫仍有33至35度。

氣象署今下午發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，明（18日）新北市及屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台南市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

張竣堯指出，今天最高溫落在屏東縣三地門38.2度，其次為新北市三峽38.1度，主要是受到環境風場偏東南風、過山沉降及地形影響，導致極端高溫。

張竣堯說明，明天持續受到太平洋高壓影響，各地白天高溫炎熱，大台北、中南部、花東縱谷高溫約37度上下，午後西半部及各地山區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南及各地山區有局部大雨發生，基本上周六（20日）前各地天氣變化不大。

周日（21日）起，隨著太平洋高壓的勢力北抬，在南海至菲律賓東方海面的大低壓帶，開始會有水氣移入，各地雲量增加、高溫略降，但下周高溫預估仍約在33至35度。

張竣堯表示，周日、下周一（21、22日）環境風場偏南風，南部及東南部有局部短暫陣雨，午後中部以北、東北部及東部山區有局部短暫雷陣雨。

下周二、三（23、24日）受到低壓帶影響，南部、東部及東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

颱風部分，張竣堯說，目前各家模式模擬，在菲律賓東方海面有熱帶雲簇逐漸發展，有機會增強為熱帶性低氣壓，至於強度、路徑在各家模式還是有變化，是否會成為颱風需再觀察。

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