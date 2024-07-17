全國技能競賽今登場 勞長宣示：我們並不缺工

第54屆全國技能競賽今於台北南港展覽館舉行開幕典禮，勞動部長何佩珊致詞時向台下大聲宣示「我們並不缺工」，現場有許多年輕人對技職充滿熱情、興趣，透過技能競賽，將激發技職領域學子的熱情，為國家希望工程、行動AI內閣、經濟發展再造新動能。

第54屆技能競賽主題為「這一刻 憑本事」，除職類競賽外，也在周邊規畫「智造夢想」主題展示區，以AI智慧與科技探索為主軸，採互動體驗方式，這次更創新規劃「技能體驗站」，由專業講師現場帶領及示範。

何佩珊表示，這次技能競賽特別深耕與教育部、經濟部的合作，進一步發揮學訓用整合平台，「學」是由教育部在技職教育端提供資源，「訓」則是由勞動部提供同學職業訓練、就業媒合，為產業端尋求技職人才，支撐產業發展，更期待經濟部能在產業端找到更多朋友，給技職人才最大支持。

「跟院長報告，其實我們並不缺工！」何佩珊也對著行政院長卓榮泰說，現場許多年輕人對技職充滿熱情、興趣，對比過去相對少投入的技職領域，如今技職復興，將透過技能競賽激發技職領域學子的熱情，為國家希望工程、行動AI內閣、經濟發展再造新動能。

她也細數我國技能競賽的亮麗表現。何佩珊說，台灣的技術底蘊充分展現在競賽成績上，2022年的國際技能競賽，我排名世界第三名，去年在阿布達比舉辦的亞洲技能競賽，台灣是亞洲第一，明年2025年的亞洲技能競賽更由台灣擔任主辦國，屆時將是台灣被世界看見的光輝時刻，這次的全國技能季賽，就是各路好手展現明年向世界征戰的決心與勇氣。

何佩珊說，為了明年的亞洲技能競賽做準備，這次的全國競賽將提供現場雙語服務，競賽場地占7萬平方公尺，69個競賽職能規模更是歷年之最，她也特別感謝許多參與付出的個人與團體，都是台灣隊的無名英雄。

教育部次長葉丙成說，教育部與勞動部持續培育、並提供技職人才更多元的學習管道，如全國技能競賽、全國高級中等學校技能競賽獲各職類前三名者，依規定可透過「技優保送」管道進入大專院校，培育青年學子養成扎實的技術能力，成為各領域產業的人才。經濟部次長何晉滄則說，台灣技能水準的提升，除了年輕人自己的奮鬥不懈、培訓單位的用心栽培外，民間企業的鼎力贊助、支持，以及政府長期以來在法規、政策、執行的投入，都是支持年輕人在技能精進之路上最大的靠山。

行政院長卓榮泰致詞時表示，國家的產業經濟發展之所以強盛，人才是最大關鍵，政府積極搭建舞台強化技能教育，結合國家希望工程「創新繁榮」的願景，培養具備實作力、創新力及就業力專業技術人才，並投入650億加強高等教育、24億元創造18個培訓人才基地，他更引用動畫排球少年隊長澤村大地的一句話：「如果不試著去贏的話，更不可能會贏」，勉勵在場學子。