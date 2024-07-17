2024大稻埕夏日節今開跑 醫提醒看煙火注意這些事

為期25天的「2024大稻埕夏日節」今天開跑，許多民眾和親友相約，觀賞今晚8時施放的首場300秒煙火，不過家醫科醫師建議，年長者或免疫力差的族群還是戴口罩，有感冒症狀盡量避免前往，也可攜帶可樂、巧克力等甜食，作為低血糖的緊急處置，今天天氣也相對炎熱，提醒民眾補充水分和電解質，避免熱衰竭，也不要因為怕廁所位置遠就憋尿，反而可能造成泌尿道感染，有服用藥物者，記得先吃藥再出門。

今年大稻埕夏日節有4場主題煙火秀，其中7月17、24及31日會設放300秒煙火，8月10日則施放480秒煙火，每場皆有音樂展演；另8月31日在大稻埕永樂廣場，還有「經典情歌音樂會」及「大稻埕商圈限定文創市集」，台大醫院副院長、家醫科教授黃國晉說，民眾利用時間參與活動放鬆心情值得鼓勵，不過還是有些健康須知要注意。

社區仍有新冠肺炎等病毒流行，黃國晉表示，隨口罩禁令解除，要留意可能出現的免疫負債，提醒年長者或抵抗力、免疫力較差的族群，戴上口罩前往，要拍照時再脫下；如已有感冒症狀就建議避免前往，非去不可的話還是要戴上口罩，不要傳染給別人。

慢性病患要記得規律服藥，如晚上需要吃藥控制血壓等，就先吃完藥再出發，本身有舌下含錠等急救藥物，也建議隨身攜帶；有些民眾可能為了佔到好位置而沒有吃晚餐，反倒出現低血糖問題，建議可以帶上巧克力、可樂、糖果等「急救物資」，如果出現低血糖的情形，可以急救。

黃國晉提醒，在這種場合，有些民眾容易憋尿，或覺得上廁所太麻煩而不喝水，這樣反而容易出現泌尿道感染的惡性循環，建議還是要先確認公廁的地點並適當喝水，加上今天天氣熱容易脫水，也容易因為流汗導致電解質不平衡，出門記得要帶水或運動飲料，糖尿病患者記得要加水稀釋，和親友同行也要留意彼此狀況。

衛福部統計，今年7月1日至16日已有677人次熱傷害就診統計，去年7月則總計887人次；統計熱傷害定義，包括熱及光影響和過熱，前者為中暑、熱暈厥、熱痙攣、缺水性中熱衰竭、鹽份缺乏所致的中熱衰竭、中熱衰竭、暫時性熱疲勞、熱水腫、其他特定的熱影響、熱及光影響；後者包括氣候過熱所致之意外事故、人為因素過熱所致意外事故、過熱所致的意外事故。