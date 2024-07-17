高溫持續至20日 21日起轉多雲略降溫

氣象署今天表示，20日前天氣仍高溫炎熱，大台北、中南部及花東縱谷仍要留意攝氏37度以上高溫；21日起天氣轉不穩定，各地多雲、高溫略降1、2度；下週可能有熱帶系統生成，須再觀察。

中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，20日之前天氣變化不大，持續受太平洋高壓影響，各地白天高溫炎熱，大台北、中南部、花東縱谷普遍高溫約37度上下；午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區及各地山區留意有局部大雨發生。

根據氣象署網站，今天最高溫為屏東縣內埔鄉三地門38.2度、其次為新北市三峽區38.1度；張竣堯說明，主要是環境偏東南風、過山沉降及地形影響，導致極端高溫。

張竣堯指出，21日起之後隨著太平洋高壓的勢力北抬，在南海至菲律賓東方海面的大低壓帶也開始會有水氣移入，各地雲量增加、高溫略降，預估下週高溫仍約在33至35度。

張竣堯說，21、22日環境轉偏南風，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，午後中部以北、東北部地區及東部山區有局部短暫雷陣雨；23、24日受到低壓帶影響，南部、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

張竣堯提到，目前各家模式模擬，在菲律賓東方海面有熱帶雲簇逐漸發展，有機會增強為熱帶性低氣壓，至於強度、路徑在各家模式還是有變化，是否會成為颱風及對台灣的影響須再觀察。