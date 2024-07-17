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打造智慧科技島！ 國科會明年科技預算近1500億

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
國科會主委吳誠文(左三)指出，要以科技發展推動臺灣成為「經濟上的日不落國」。記者張博瑞／攝影。
國科會主委吳誠文(左三)指出，要以科技發展推動臺灣成為「經濟上的日不落國」。記者張博瑞／攝影。

賴清德總統上任後提出要將台灣打造為智慧科技島、打造國家希望工程。國家科技及技術委員會（國科會）今針對114年度政府科技預算先期規劃及各項進行說明。行政院政務委員兼國科會主委吳誠文指出，114年度政府科技計畫先期作業，經委員會議審議同意匡列一般科技預算1467億元，其中前瞻半導體預算約200億元、AI則有100億元、太空及通訊90億元，淨零科技也有110至120億元的預算。

吳誠文表示，近年全球面臨地緣政治、氣候變遷及AI技術席捲等挑戰，世界正在快速改變，對台灣來說，既是挑戰也是機會。過去台灣以半導體產業支撐起我國科技及經濟發展的成功基礎，未來政府將更加精進，落實賴總統「均衡台灣」政見。

吳誠文今天在記者會分享，台灣在硬體上已有極大的競爭力，未來發展的重心會著重在具備研發人工智慧系統的能力、能有製造人工智慧系統的產業、應用人工智慧工具的能力等三大面向。

114年度的科技預算將強化半導體、人工智慧、軍工、安控、與通訊等五大信賴產業發展，推動全人健康照護、加速智慧醫療應用以實現「健康台灣」的願景，透過數位及淨零轉型，協助中小企業升級轉型，另亦規畫在台南沙崙推動「智慧科技-大南方產業生態系計畫」，希望能介接南北台灣產學研的量能。

吳誠文說明，透過政府科技預算的量能導引，將進一步帶動民間產學研齊力擴大相關領域的投入，以確保台灣能夠在全球競爭中脫穎而出。

半導體 吳誠文 淨零

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