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曼谷飯店毒殺案 醫：中藥內也有氰化物 劑量多寡是關鍵

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
泰國曼谷愛侶灣君悅酒店昨日傳出毒殺案，初步研判死者皆飲用含有氰化物的飲料。我國先前也發生過蠻牛、保力達B遭到下毒，圖為示意圖。 本報資料照片
泰國曼谷愛侶灣君悅酒店昨日傳出毒殺案，初步研判死者皆飲用含有氰化物的飲料。我國先前也發生過蠻牛、保力達B遭到下毒，圖為示意圖。 本報資料照片

泰國曼谷愛侶灣君悅酒店16日傳出外籍旅客遭毒殺案件，初步研判死者皆飲用含有氰化物的飲料，泰國警方懷疑其中一名死者就是凶嫌，疑似因債務問題毒殺其他後自盡。馬偕醫院急診醫學部急診毒物科主任蘇昱彰表示，我國先前也發生過氰化物的毒蠻牛中毒事件，以及火災救災現場也會出現，死亡率最高可達2成，但依據送醫治療快慢而有差異。

據了解，飯店員工因5樓套房住客過了退房時間卻遲遲未現身，前往查看時才發現有6人陳屍房內。調查人員研判，死者死亡時間已達24小時。6人身上沒有瘀傷，現場無搏鬥跡象，房內食物沒有吃過的痕跡，但茶跟咖啡被喝光，警方隨後在6個茶杯中發現氰化物。死者驗屍報告預計明天出爐。

我國2005年曾經出現「毒蠻牛」事件，全台4名男女喝了蠻牛後就醫為氰中毒。蘇昱彰表示，我國也有發生過毒蠻牛事件，但其實更常見的是在火災現場，除了一氧化碳中毒外，有的傢俱燃燒也會產生氰化物，氰化物中毒並非罕見，只是發生泰國飯店下毒等中毒事件大家會提高警覺。

蘇昱彰說，氰化物中毒會影響細胞的呼吸，導致中毒後不能產生能量；邦克烈酸影響ATP，氰化物則是影響細胞色素的氧化酶。中毒後一開始會焦躁不安，後來會頭暈、想吐，接著可能會昏迷。血液中抽血超過0.5ug/ml 就算中毒，血液中氰化物達到3ug/ml就有致命危機。

不只化工原料中有氰化物，有些食品中也有天然氰化物。蘇昱彰指出，桃子、李子、蘋果內的果仁中就含有氰化物。另外，北杏（苦杏仁）中也有低劑量的氰化物，為中藥止咳常見材料；跟一般糕點常用的南性（甜杏仁）不同。

蘇昱彰表示，低劑量氰化物可以抑制咳嗽，劑量高則是毒物。氰化物中毒致死率從2.5%至20%，致死率會依照暴露劑量濃度，以及送醫治療快慢而有影響。氰化物中毒有解毒劑，為「cyanide」。蘇昱彰說，第一步為亞硝酸戊酯跟亞硝酸鈉，以及氰化物結合；第二步為注射硫代硫酸鈉，形成無毒硫氰結合物，並從尿液中排出。

一氧化碳中毒 泰國 飯店

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