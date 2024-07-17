脊椎狹窄痠痛難行 內視鏡微創手術找回生活品質

脊椎能保護神經，但隨著年齡增長、組織退化，可能發生「脊椎狹窄症」造成壓迫，嚴重恐需要手術。台北榮總以內視鏡減壓手術恢復患者生活品質，傷口僅1公分「比微創更微創」。

今年70歲的李姓台商今天現身說法，自己腰椎長期不適，就算做了復健，仍越來越嚴重，不僅走路姿勢變怪，甚至有麻木狀況，後來幾乎每走5分鐘就要休息。原本對手術有疑慮，但經微創手術後，不僅告別痠痛、走路變得輕盈，心情也開朗了起來。

台北榮總骨科部脊椎外科醫師林希賢今天在「雙腳麻痛難行、微創脊椎減壓療效佳」記者會上說明，脊椎具支撐體重、保護神經等功能，但隨著年齡增長，椎間盤、小面關節等逐漸退化，加上「骨刺」等組織增生，會360度擠壓神經空間，神經被壓迫得又細又扁，造成循環塞車，引發「脊椎狹窄症」。

林希賢指出，骨刺增生情況，在40歲以上族群盛行率高達28%；性別上無統計學差異，但長期腰部承重負擔大的工作，較容易造成。惡化過程從剛開始的下背痛，會逐步轉為坐骨神經痛，若空間持續狹窄，就會造成神經性跛行，雖仍能走路，但每5到10分鐘就要休息。

若復健無效，最直接的治療是減壓手術，把空間還給神經。林希賢說明，傳統手術需要破壞肌肉、韌帶等，才能讓神經露出來，不僅有5到6公分傷口，且縫合後須用引流管排出瘀血，約2天才能下床，且背後肌肉痠痛常持續1、2週，甚至恐成天氣變化就痠痛的「氣象台」。

北榮團隊累計施行500例「內視鏡減壓手術」。林希賢說，此手術需透過影像檢查定位，用椎板進入，再移除雙側黃韌帶等組織，手術時間約30分鐘到3小時不等；因不用剝離骨膜和肌肉，傷口疼痛程度減少，多數不需引流管，幾乎術後隔天就可以下床出院。

台北榮總骨科部主任周伯鑫說，內視鏡脊椎減壓手術是「微創中的微創」，讓傷口可以小於1公分，不僅對筋膜及肌肉組織破壞少，且術後恢復快，大幅減省醫療資源，也減少組織沾黏等問題，提升患者生活品質。