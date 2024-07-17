營造業墜落職災占6成8...勞動部開高峰會 促業者扮工安領頭羊

營造業職災居高不下，勞動部因此將今年訂為「營造業墜落打擊年」，加強建築工程屋頂、施工架及開口等相關作業勞檢。據統計，今年上半年營造業檢查停工及罰鍰都比去年同期增加，營造業職災死亡人數則較去年同期減少，但墜落職災占比68.4%，仍顯偏高。

勞動部今邀集台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘、全國營造業職業安全衛生促進聯合總會總會長黃義芳暨所屬北、中、南3區會長、國內十大營造廠商董事長、總經理等高階主管及各勞動檢查機構首長或主管等召開「113年營造業防墜高峰會」，檢討今年上半年營造業墜落重大職災、現有營造業墜落防止措施等，並要求加重營造工程現場管理人員防災責任及促進營造工程運用科技技術協助減災，以強化營造業減災措施。

勞動部說明，近年營造工程案件有朝向大規模、高樓層及深開挖趨勢，導致施工風險增加，職災比例逐年攀升，其中，又以建築工程墜落職災為主。今年初已要求勞檢機構針對建築工程易造成墜落職災的屋頂、施工架及開口等相關場所作業，加強檢查及裁罰，統計今年上半年營造業檢查停工及罰鍰，均較112年同期增加，營造業職災死亡人數已較去年同期減少，但墜落職災佔比68.4%仍顯偏高。

進一步分析營造業墜落職災案件，勞動部指出，多顯示工地安全管理鬆散，營造業職災死亡媒介物仍以施工架、開口及屋頂、屋架、梁等為主，其中施工架職災死亡人數有增加趨勢，且同類型的墜落職災一再發生。

勞動部職安署署長鄒子廉表示，營造工地墜落防災原理簡單，法令均有明確規定，勞動檢查機構依法加強勞檢及處分，雖能就檢查當下發現缺失，以公權力督促工地改善，但工地安全隨工程進度改變，仍應由營造廠商於現場第一線的工作場所負責人、安全衛生人員及相關危險作業主管等工地管理人員，平時善盡權責加強工地墜落預防管理，才能有效防止災害發生。

陳煌銘說，營造業背負眾多的要求與期待，尤其是在安全和品質上，均須藉由業主、設計、監造及施工廠商等共同合作，發揮團隊精神，才能把工程做好。

勞動部次長許傳盛說，今天特別邀集營造業界雇主團體及廠商等高層，共同針對今年上半年職災分析及管理作為進行檢討，集思防災精進策略，持續強化營造業減災措施，並籲請與會的十大營造廠商，都能善盡照護勞工安全責任，扮演「工安領頭羊」的角色，優先運用科技技術減災，提昇營造工地安全衛生管理，讓勞工安全能獲得保障。