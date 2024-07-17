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骨刺壓迫腳麻、走不遠 北榮1公分傷口微創手術精準治療

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
病患李先生（右二）說，未進行脊椎微創內視鏡減壓手術前，走路時，感覺是腰部非常緊繃、舉步維艱，而術後恢復狀況很好，術後感覺走路很輕、很快，過去的緊繃感已完全消失。記者沈能元／攝影
病患李先生（右二）說，未進行脊椎微創內視鏡減壓手術前，走路時，感覺是腰部非常緊繃、舉步維艱，而術後恢復狀況很好，術後感覺走路很輕、很快，過去的緊繃感已完全消失。記者沈能元／攝影

雙側下肢麻痛，導致間歇性跛行，走不到5分鐘、10分鐘就需要休息，恐是脊椎狹窄症，主因為骨刺增生、造成脊椎狹窄，壓迫神經。70歲李先生，熱愛高爾夫球，近年來感覺雙側下肢麻痛，舉步維艱，就醫檢查為第四、第五節神經狹窄，導致腦脊髓液循環不順暢，經脊椎微創內視鏡手術治療，術後走路又輕、又快。台北榮總表示，此手術傷口僅1公分「比微創還微創」成為目前治療趨勢。

台北榮總骨科部脊椎外科主任周伯鑫說，台灣進入高齡社會，許多長者都有椎間盤退化、骨刺增生及脊椎狹窄等問題，但病人一聽到要進行腰椎手術，往往十分擔心、害怕，目前在醫療科技進步下，手術治療已更微創、更精準。

台北榮總骨科部脊椎外科醫師林希賢說，人體脊椎的功能，主要是支撐體重、保護神經、維持活動，一旦椎間盤退化、小面關節退化、骨刺增生、再到360度擠壓神經空間，是一連串的連鎖反應。

林希賢表示，腰椎第四、第五節神經狹窄致病原因，包括腰椎小面關節，及連接椎板的黃韌帶肥厚，40歲以上族群的盛行率可高達28%，尤其是長期腰部承重負擔大的工作，就容易造成「骨刺」增生，一旦神經空間狹窄超過耐受臨界點，保守治療方法就會失效。

林希賢說，脊椎狹窄傳統為手術治療，以治療一節段的脊椎狹窄傷口來說，約需要5到6公分，且脊突，椎板上的骨頭與肌肉交界處都需要破壞，新手甚至可能傷害到脊椎小面關節，術後還需要引流管排出瘀血，需住院3天以上。

近十年，醫療科技進步，脊椎微創內視鏡減壓手術為病人帶來福音。病患李先生說，未進行手術前，走路時，感覺是腰部非常緊繃、舉步維艱，檢查後，一聽到要進行腰椎手術，不只是自己，連家人的內心都十分恐懼。

李先生說，自己曾在新聞上看到，有人動完腰椎手術，就無法走路了，必須坐著輪椅，但聽完醫師解釋，脊椎微創手術非常溫和，認為應該沒有問題，而術後，恢復狀況很好，術後感覺走路很輕、很快，過去的緊繃感已完全消失。

林希賢說，脊椎微創內視鏡減壓手術傷口小於1公分，筋膜及肌肉組織破壞少，且術後恢復快，絕大多數不需引流管，病人大多可於隔天或當天出院，神經恢復效果相同，大幅減省醫療資源，目前台北榮總已施行近500例，治療成效佳，但此手術醫材無健保給付，病人需自費約8.5萬元。

微創手術 榮總 醫師

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