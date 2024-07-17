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NCC空轉 i16無法進入台灣市場？NCC：下周提作業要點

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
NCC有4位委員任期僅到7月31日，換言之，8月1日起，NCC委員只剩三位，沒有達到法定人數，NCC委員會無法合法召開。圖／聯合報系資料照片
NCC有4位委員任期僅到7月31日，換言之，8月1日起，NCC委員只剩三位，沒有達到法定人數，NCC委員會無法合法召開。圖／聯合報系資料照片

NCC（國家通訊傳播委員會）部分條文修正草案通過之後，NCC有4位委員任期僅到7月31日，換言之，8月1日起，NCC委員只剩三位，沒有達到法定人數，NCC委員會無法合法召開。那麼，NCC委員會的停擺，是否會影響到今年新一代iPhone 16進來台灣？NCC主秘黃文哲表示，會在法律許可範圍內做檢討，下周會將作業要點提給委員會討論。

黃文哲指出，根據最新修正的NCC組織法，假設7月31日之前沒有辦法產生新的委員，勢必有一段時間，只有三個委員，NCC沒有辦法召開合法的委員會議。

但因為NCC組織法9條2項6款有提到，「通訊傳播業務之公告案、許可案與涉及通訊傳播事業經營權取得、變更或消滅之處分案之審議」，應提委員會議決議，因此，黃文哲表示，NCC會針對射頻器材許可審議與分層負責事項重新做調整，避免讓攸關民生的部分，因此受影響。

黃文哲進一步指出，射頻器材的進口都是型式驗證後，可以整批進口，但要取得型式驗證，必須按照NCC作業要點規定，必須要將相關許可報給委員會進行追認，若是依照目前規定，要經過委員會審議、追認，那麼，會存在效力未定的狀態，也因此，NCC會針對審議作業要點，看是否還有其他方式處理。

NCC

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