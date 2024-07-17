重機爭取上國道 民團9/8表達訴求

為了要爭取重機上國道，重機團體、路權團體等發起9月8日「全國遍地開花」活動，號召民眾用開車等合法方式到國道服務區表達訴求。

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會、各路權團體，以及網紅通勤者之歌等發起「98走吧！上國道」活動，號召支持的民眾開車、騎重機等合法的方式到國道服務區表達訴求。

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會理事長洪鉅順說，重機在法規上歸類為汽車，必須繳同等稅金，但卻被禁止使用較安全的國道，這並不合理。

洪鉅順指出，台灣交通問題是駕駛者的問題，與車種無關，因此活動將不會分族群，只要支持這個議題的民眾都可以在當天利用合法的方式到就近的國道服務站參加活動，表達訴求。

「98走吧！上國道」活動宣傳頁面舉例，像是石碇休息區可騎乘大型重機進入、東山休息區可騎乘白牌進入等。