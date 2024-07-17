太平山遊客亂丟便當破壞環境 最高可罰6萬元

太平山國家森林遊樂區近來又發生遊客吃完便當後，把便當亂丟在山區破壞環境。農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，依森林法最高可罰新台幣6萬元，將設監視器巡查。

位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區，是國內知名景點，遊客絡繹不絕。部分遊客選擇不在山區餐廳用餐，自帶便當。

宜蘭分署今天指出，過去就曾發生旅行團發排骨便當給團客，吃不完的廚餘及一片一片的排骨就往邊坡下丟。日前接獲檢舉，又有遊客將吃完的便當盒往山坡下丟，工作人員必須攀繩而下，清出便當空盒、咖啡紙杯、寶特瓶等垃圾。

此外，園區翠峰景觀道路旁，近日也發現團客棄置保麗龍保溫盒，盒內有5個沒吃的便當。

宜蘭分署表示，亂丟便當盒及廚餘不僅破壞環境，也會引來黃喉貂之類野生動物搶食，影響牠們習性，造成生態惡性循環，園方將增設監視器並加強巡查遏阻；若有帶團負責人或遊客在太平山遊樂區亂丟垃圾被查獲屬實，可依違反森林法處1000元以上、6萬元以下罰鍰。