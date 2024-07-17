花蓮觀光逐漸增溫 自由行補助已破9萬房

花蓮觀光有增溫趨勢，根據交通部觀光署統計，住房補助已經突破9萬房，交通部觀光署副署長林信任指出，每天增加的房間數有慢慢往上，希望可以透過活動持續拉高住房率。

交通部觀光署副署長林信任今天出席大鵬灣國際觀光遊憩設施促參招商說明會時，接受媒體聯訪時表示，截至7月16日，花蓮自由行補助已超過9萬房，每天增加的房間數都有慢慢往上。

團客方面，林信任表示，花蓮加台東部分，已經有136團，都有感受到加溫現象，希望可以透過更多的活動帶動花東地區的住房。

林信任指出，6月份花蓮訂房率約在2成5左右，台東3成多，宜蘭有4成以上，6月整個台灣的訂房率則為4成5，會持續推動各式活動讓住房率增高。

境外包機方面，林信任表示，花蓮7到8月各有1班從越南到花蓮的包機，每架約載200人左右，台東也預計有1架從越南來的包機。