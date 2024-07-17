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每4人就有1人高血脂 3大常見食物與藥物交互作用一次看

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
台灣心肌梗塞學會理事長黃群耀說，高血脂、高血糖、高血壓、高密度脂蛋白膽固醇過低和腰圍過寬，具有三項以上即算罹代謝症候群。記者賴昀岫／攝影
台灣心肌梗塞學會理事長黃群耀說，高血脂、高血糖、高血壓、高密度脂蛋白膽固醇過低和腰圍過寬，具有三項以上即算罹代謝症候群。記者賴昀岫／攝影

心血管死亡是台灣國內第二位死因，膽固醇及三酸甘油酯過高，常為許多慢性疾病的前導風險因子，導致心臟血管疾病的發生，如心肌梗塞、中風、腎衰竭等，醫師指出，每4人就有1人具高血脂，卻有約約半數患者尚未診斷，生活型態調整與藥物治療雙管齊下，才能最佳血脂控制，但仍要留意藥物交互作用，例如服用含斯他汀(Statins)類藥品，葡萄柚、紅麴、燕麥等食物，要特別留意交互作用。

台灣心肌梗塞學會理事長黃群耀說，根據112年十大死因，高達5種疾病與代謝症候群有關，分別為心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病與腎臟疾病，只要高血脂、高血糖、高血壓、高密度脂蛋白膽固醇過低和腰圍過寬，具有三項以上即算罹代謝症候群。

黃群耀指出，三高二害中，高血脂衝擊不容忽略，但民眾認知度較低，每4人就有1人具高血脂，約500萬人，而高血脂會增加3倍以上的心臟疾病風險，卻有約半數患者尚未診斷，而動脈粥狀硬化心血管疾病中，血脂異常為最重要的風險因子。

國人心肌梗塞死亡年齡，黃群耀說，男性有兩個高峰時期，分別為40至50歲，以及60歲左右；女性則在停經左右，提醒女性不能認為有荷爾蒙保護，就忽略相關風險，如果年輕時膽固醇就很高，當累積量高，而動脈粥狀硬化負擔，大部分決定於病人血液中，低密度膽固醇的濃度以及暴露時間，但病人常常不知道膽固醇控制標準，會因危險因子而異，並不是所有人都控制在相同數值就好。

黃群耀提醒，要留意斯他汀（Statins）類藥物與食物交互作用，其中以葡萄柚、紅麴和燕麥最需要注意。

★葡萄柚：抑制Statins代謝，增加血中濃度，可能提高肌肉疼痛等副作用機率。

★紅麴：與Statins結構相似，可能提高肌肉疼痛等副作用的發生率。

★燕麥：降低Statins腸道吸收，影響Statins療效，建議間隔2至4小時再吃。

食藥署藥品組科長劉佳萍說，常見降血脂口服藥品有以下4大類型，醫師在開立降血脂藥品前，會評估病人整體情況決定使用藥品種類及劑量：

●Statins類藥品：常用藥品成分有Atorvastatin、Rosuva-statin、Lovastatin、Pravastatin、Simvastatin、Fluvastatin及Pitavastatin等，透過抑制肝細胞合成膽固醇，進而降低膽固醇含量，這是效果最強的降血脂藥品，也是最常開立的處方藥；可能且常見副作用包含肌肉疼痛、頭痛、疲倦等。

●膽酸結合樹脂：常用藥品成分有Cholestyramine、Colestipol等，作用為在小腸吸收膽酸，使肝臟持續使用膽固醇製造膽酸，減少血中膽固醇含量；可能且常見副作用主要是腸胃不適、便祕等。

●纖維酸鹽衍生物：常用藥品成分有Bezafibrate、Ciprofibrate、Clofibrate、Fenofibrate、Gemfibrozil等，透過活化特定酵素以降低血中三酸甘油脂及膽固醇濃度；可能且常見副作用主要是腸胃不適及肝功能指數上升等。

●菸鹼酸：常用藥品成分為Acipimox，可減少周邊脂肪分解，降低血中膽固醇及三酸甘油脂濃度；可能且常見副作用主要是臉潮紅、紅疹等。

台灣心肌梗塞學會理事長黃群耀指出，動脈粥狀硬化負擔，大部分決定於病人血液中低密度膽固醇的濃度以及暴露時間。記者賴昀岫／攝影
台灣心肌梗塞學會理事長黃群耀指出，動脈粥狀硬化負擔，大部分決定於病人血液中低密度膽固醇的濃度以及暴露時間。記者賴昀岫／攝影
食藥署藥品組科長劉佳萍說，斯他汀（Statins）類藥品是效果最強的降血脂藥品，也是最常開立的處方藥；可能且常見副作用包含肌肉疼痛、頭痛、疲倦等。記者賴昀岫／攝影
食藥署藥品組科長劉佳萍說，斯他汀（Statins）類藥品是效果最強的降血脂藥品，也是最常開立的處方藥；可能且常見副作用包含肌肉疼痛、頭痛、疲倦等。記者賴昀岫／攝影

紅麴 膽固醇 風險

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