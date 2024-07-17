花蓮振興補助9萬房 觀光署：越南3包機「有加溫現象」

0403地震重創花蓮當地觀光，為振興當地經濟，7月起花蓮住宿不分平假日，每房均補助1000元，根據統計，截至7月16日止，已補助9萬間房、申請優惠金額達9000萬元。交通部觀光署表示，雖6月花蓮訂房率僅2成5，但已感覺到加溫現象，另有越南3架包機到花蓮旅遊。

觀光署副署長林信任今下午出席大鵬灣觀光遊憩設施促參招商活動，會前受訪時表示，截至7月16日止，花蓮自由行住房補助已逾9萬房申請，每日增加房間數有慢慢往上；團客部分，花蓮加上台東共有136團提出申請，「已經感覺到加溫現象」。

林信任指出，花蓮6月訂房率約維持在2成5，台東訂房率已到3成多，宜蘭突破4成，6月整體台灣住房率約4成5，宜花東振興會持續推動，讓住房率提高，盼能有更多活動帶動當地觀光。

林信任說，近期台東、花蓮管理處均有持續辦理相關活動，盼以活動創造更多誘因及旅客量，讓旅客既能參加活動又可享受到補助，雙管齊下拉高宜花東住房率。

暑假訂房部分，林信任表示，宜蘭上周不管是童玩節或壯圍地區地景藝術節，以及表演系列活動都已展開，他到宜蘭也感受到很多旅宿業非常感疫，雖有些高價房還未滿，但活動周邊飯店都有滿房現象；針對7、8月訂房預測還需進一步了解。

花蓮住房補助6月起開始推動，起初平日住房補助1000元、假日500元，後改為7月起不分平假日均補助1000元。盡管有住房補助，但花蓮6月住房率仍僅2成5，未來是否再加碼？林信任表示，目前對花蓮的補助或行銷力道，都是宜花東中最強，會更加努力提升國人對去花蓮旅遊的意願，盼能拉動更多觀光客。

林信任進一步指出，7月5日已有從越南包機到花蓮的國際客，8、9月也有越南旅客包機到花蓮旅遊，每架約200人，另外台東也確定有越南包機將帶來國際客。