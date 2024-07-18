快訊

厭女陷阱：孟若之女控訴後，我們該如何討論家內性侵

「口水手搖飲」店員嗆已道歉 巴毛律師：加盟主可求償、幾百萬跑不掉

鄭文燦子弟兵市議員張肇良涉關說 檢漏夜訊問清晨聲押

帶便當別變成培養細菌！沒避開三項NG行為 小心食物中毒

聯合新聞網／ 綜合報導
在帶便當的時候，也要慎防食物中毒的可能。圖／Ingimage
在帶便當的時候，也要慎防食物中毒的可能。圖／Ingimage

為了節省餐費，或者個人飲食考量，有些人會選擇自帶便當來解決午餐。不過近來天氣濕熱，帶便當時也需要注意食品安全，以免在用餐時，影響到個人的身體健康。

根據日本媒體「All About」報導，在製作便當菜之前，大前提是要先洗手、清洗便當容器；食材在料理之前，都必須適度的清潔；每當切菜、燒菜之間，也要隨時清潔雙手。

此外在做便當時，還得防範三個容易造成食物中毒的NG行為。首先是菜色的水分，特別是生菜類的食物，在經過清洗後，一定要徹底排除水分。否則這些生水很容易孳生細菌，影響到其他餐點。

第二個NG行為，是沒有確實加熱。加熱是殺菌的重要步驟，但有時食材比較有厚度，料理時應注意中心部分有沒有確實加熱，否則就可能沒有殺菌完全。另外，也該避免像是半熟蛋之類半生不熟的料理。

第三個是在裝便當時，應該避免在食物還熱的時候，就立刻裝進便當蓋上。如此一來，可能會造成便當內產生蒸氣，造成食物變質。應該在菜色都確定冷下來之後，再裝進便當內。同時也要避免直接用手碰觸已經料理結束的食物。

便當 料理

延伸閱讀

反增食物中毒風險！生肉水洗汙染更多 廚房到處「噴濺細菌」

30年大轉變！日年輕族群「最尊敬的人」從爸爸變媽媽 關鍵在一社會現象

熱到玻璃窗裂了！業者透露「1天30件詢問」 示警這些狀況風險更大

保溫瓶也有壽命！碰撞凹痕恐傷效力 一零件必劣化最好每年換

相關新聞

台鐵下月推常客回饋 最高8折優惠

台鐵公司昨宣布，八月一日起，推行電子票證常客回饋優惠，依每月累計搭乘次數，最高回饋百分之廿，相當於票價打八折，另也推出卅...

今飆38度高溫 吳德榮：下周輕颱發展機率提高 關注可能靠近台灣

天氣持續晴朗酷熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至下周二台灣都在暖氣團...

帶便當別變成培養細菌！沒避開三項NG行為 小心食物中毒

平時為了節省餐費，或者個人飲食考量，可能會選擇帶便當的方式來解決午餐。不過近來天氣濕熱，帶便當時也需要注意食品安全，避免在用餐時，影響到個人的身體健康。

確保健保點值每點0.95元應加強查核 健保署最新回應了

立法院前天於院會審議「健保法第62條條文修正草案」，以主決議通過衛福部應於明年6月30日達到健保點值每點0.95元，並通...

18歲少年遇車禍重創頭部！送醫緊急開刀 2周後甦醒「個性從衝動變乖巧」

屏東縣恆春鎮6月6日中午12點發生嚴重車禍，汽車乘客18歲陳姓男子頭部受重傷，硬腦膜外出血，昏迷指數5到6分，送往恆春旅...

全聯「1神級早餐」開賣！2入僅需19元銅板價 婆媽眼睛亮了：免再跑好市多

全聯販售生鮮雜貨、生活用品等等各種不同的商品，是不少消費者的好朋友，也有民眾追求方便和CP值，選擇購買全聯的麵包作為早餐。近日一位網友便分享自己在全聯挖到的「戰利品」，這款一袋兩入的麵包，竟然只需19元，見此，她興奮直呼：「不用去好市多買一袋了」。該貼文發布後，網友也紛紛湧入討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。