帶便當別變成培養細菌！沒避開三項NG行為 小心食物中毒

為了節省餐費，或者個人飲食考量，有些人會選擇自帶便當來解決午餐。不過近來天氣濕熱，帶便當時也需要注意食品安全，以免在用餐時，影響到個人的身體健康。

根據日本媒體「All About」報導，在製作便當菜之前，大前提是要先洗手、清洗便當容器；食材在料理之前，都必須適度的清潔；每當切菜、燒菜之間，也要隨時清潔雙手。

此外在做便當時，還得防範三個容易造成食物中毒的NG行為。首先是菜色的水分，特別是生菜類的食物，在經過清洗後，一定要徹底排除水分。否則這些生水很容易孳生細菌，影響到其他餐點。

第二個NG行為，是沒有確實加熱。加熱是殺菌的重要步驟，但有時食材比較有厚度，料理時應注意中心部分有沒有確實加熱，否則就可能沒有殺菌完全。另外，也該避免像是半熟蛋之類半生不熟的料理。

第三個是在裝便當時，應該避免在食物還熱的時候，就立刻裝進便當蓋上。如此一來，可能會造成便當內產生蒸氣，造成食物變質。應該在菜色都確定冷下來之後，再裝進便當內。同時也要避免直接用手碰觸已經料理結束的食物。