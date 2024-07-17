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高溫範圍擴及19縣市 屏東三地門38.2度
氣象署今天下午發布19縣市高溫燈號，全台僅基隆、新竹市及馬祖未發布；截至下午2時許，以屏東縣三地門達攝氏38.2度最熱；台北、宜蘭等9縣市也都出現37度以上高溫。
根據中央氣象署網站，今天截至下午2時許，僅屏東地區出現38度以上高溫，全台以屏東縣內埔鄉三地門38.2度最熱；另外，台北、新北、彰化、嘉義市、台南、高雄、宜蘭、花蓮及台東等都出現37度以上高溫。
氣象署下午持續發布高溫資訊，各地天氣炎熱，新北市及屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台南市、花蓮縣及台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。
台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市及宜蘭縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新竹縣、澎湖縣及金門縣為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。
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