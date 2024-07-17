斥資近10億建廊道 捷運連通兩廳院

民眾未來可以從捷運直達兩廳院地下空間，廊道內部更增設與國家戲劇院舞台大小之排練室，以緩解排演空間不足的問題！「藝文推廣廊道暨地面景觀設施工程」17日舉辦開工典禮，現場鑼鼓喧天，安排舞獅表演。文化部長李遠表示，盼聯通道能方便民眾走向藝術。

3年10億建廊道

「藝文推廣廊道暨地面景觀設施工程」，估計工期三年，總預算約為9億7700萬，預計將於2027年完工。其中，藝文廊道為地下三層之廊道空間，自捷運中正紀念堂站五號出口地下通道建立連通口，可進入地下二樓廊道空間，串連至兩廳院地下一樓的地下停車場，讓搭乘捷運到中正紀念堂的民眾不必再走上走下，避免日曬雨淋，可以由通道徑直到藝文空間。

國家表演藝術中心董事長高志尚表示，未來這個全新的地下廊道完工後，民眾可從捷運站直接通行至兩廳院觀賞節目、參與藝文活動，讓進入兩廳院的路線更便捷。

「對我而言，這是一條民眾走向藝術的一條最簡便的路，」李遠透露，這是一個非常不容易的通道，所有設計工程都非常困難，工程中間也幾度停擺，出現預算追加、設計更改等狀況。

現場排演更方便

除了供民眾行走的廊道之外，藝文推廣廊道內部增設與國家戲劇院舞台大小一比一之排練室。國家兩廳院指出，因為兩廳院因為成立時間較早，不僅排練室功能未能完善，排練室旺季平均使用率皆高達九成以上，長期以來，技術排練皆利用極少數場地空檔時間，導致新作無法充分進行磨合與排演。





設計示意圖。藝文廊道地面廣場整合戲劇院西側至小森林人行步道。（國家兩廳院提供）





設計示意圖_民眾未來穿越藝文廊道即可抵達兩廳院地下空間，增加便利性。（國家兩廳院提供）

【更多精采內容，詳見 】