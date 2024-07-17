台馬之星拋錨案 運安會：誤判導致燃油不足

去年6月台馬之星疑似故障漂流外海，運安會今天公布調查結果，發現拋錨主因是因評估錯誤，導致台馬之星於航行過程中發生重油日用櫃燃油不足。

台灣與馬祖間的交通船台馬之星去年6月故障，在馬祖外海27浬漂流，交通部航港局協調連江縣府緊急調派停泊北竿白沙港之「東彥1號」拖船，前往拖帶救援回南竿福澳港，389名旅客與船隻均安。

國家運輸安全委員會日前公布該案的調查結果。運安會表示，台馬之星開航前，淨油機因電子蒸氣控制閥故障無法淨油，且無輪機員確認重油日用櫃油量交由輪機長覆核。

運安會說，輪機長僅於機艙監控系統上檢視重油日用櫃油位以推估油櫃油量，但因評估錯誤，導致台馬之星於航行過程中發生重油日用櫃燃油不足。

運安會表示，發電機及主機因重油日用櫃燃油不足，停船前曾觸發連續警報，當值二管輪不了解連續警報發生原因，未能於警報發生時及時切換至柴油供應，導致台馬之星發電機及主機因無燃油供應而失去電力及動力。

運安會指出，調查發現台馬之星於失去動力及電力後，輪機人員切換油櫃以柴油供油，雖發電機運轉正常，但機艙人員不熟悉主配電盤空氣斷路器復歸程序及回裝步驟，導致失去電力及動力後無法復原。

運安會表示，台馬之星航行時，大管輪於交接班發現重油日用櫃存油量不足狀況，但並未確認實際存油情況及警報資訊，也未立即向輪機長報告或採取相應措施，錯失可避免失去動力的機會。

運安會針對交通部航港局、連江縣政府、連江縣馬祖連江航業有限公司及世洋機械科技股份有限公司提出6項建議，其中建議航港局依照船舶安全營運與防止污染管理制度（NSM）及國際安全管理章程（ISMCode）規定，強化並落實船舶臨時評鑑制度，精進評鑑員能量，監督管理公司及船舶達到有效安全管理。

建議連江縣政府督導連江航業檢討現行所屬船舶交還船作業方式，建立船舶操作熟悉督導機制，協助新承接船員熟悉新接收船舶各項設備操作，確保船舶管理公司可安全運營所屬船舶。