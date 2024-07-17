徵收碳費將使台鐵漲票價？ 環境部否認

因應2050淨零排放，環境部擬針對排碳大戶課徵碳費，雖然運輸業並非首波徵收對象，但媒體報導台鐵在全面電氣化下，電力業被徵收碳費也可能增加其營運成本。環境部表示，碳費收費辦法草案今年4月29日已預告，運輸業並未列在徵收對象中，諸多猜測並不恰當。

環境部指出，媒體引述交通部運輸研究所的研究計畫指出，運輸業因碳費徵收可能增加營運成本，進而造成票價上漲的壓力。然而碳費收費辦法草案已經在今年4月29日預告，運輸業並未列在徵收對象中，不宜以徵收碳費為由連結調漲票價議題。

環境部強調，依目前預告碳費收費辦法草案，碳費收費對象為符合事業應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量的排放源，且其直接排放及使用電力之間接排放產生溫室氣體年排放量，合計值達2.5萬公噸二氧化碳當量以上的電力業及製造業，依收費辦法草案規定，運輸業並非碳費首批徵收對象。

此外，環境部於7月5日召開第4次碳費費率審議會，已經提出不同的費率情境研究顯示，碳費對總體經濟及消費者物價指數（CPI）所造成的影響均不顯著。

環境部指出，電力業主要負擔其廠內用電產生的溫室氣體排放量，對發電成本影響有限，不可能將碳費的支出轉嫁到電力的使用端，且碳費是我國邁向碳定價制度重要關鍵，其目的為促進事業實質減量，目前碳費費率仍在審議中，促進溫室氣體減量的配套機制也正在研訂中，建議相關評估應本於事實，而非基於諸多假設前提，以免造成社會紛擾。