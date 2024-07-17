快訊

川普點名台灣奪走晶片事業 台積電如何因應全球變局？

涉嫌集體性侵30歲女子 日足球國腳佐野海舟當場被逮捕

川普遇襲後「燕子」飛美西 盧秀燕低調固本兼試水溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

徵收碳費將使台鐵漲票價？ 環境部否認

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部表示，碳費收費辦法草案今年4月29日已預告，運輸業並未列在徵收對象中，不宜以徵收碳費為由連結調漲票價議題。本報系資料照
環境部表示，碳費收費辦法草案今年4月29日已預告，運輸業並未列在徵收對象中，不宜以徵收碳費為由連結調漲票價議題。本報系資料照

因應2050淨零排放，環境部擬針對排碳大戶課徵碳費，雖然運輸業並非首波徵收對象，但媒體報導台鐵在全面電氣化下，電力業被徵收碳費也可能增加其營運成本。環境部表示，碳費收費辦法草案今年4月29日已預告，運輸業並未列在徵收對象中，諸多猜測並不恰當。

環境部指出，媒體引述交通部運輸研究所的研究計畫指出，運輸業因碳費徵收可能增加營運成本，進而造成票價上漲的壓力。然而碳費收費辦法草案已經在今年4月29日預告，運輸業並未列在徵收對象中，不宜以徵收碳費為由連結調漲票價議題。

環境部強調，依目前預告碳費收費辦法草案，碳費收費對象為符合事業應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量的排放源，且其直接排放及使用電力之間接排放產生溫室氣體年排放量，合計值達2.5萬公噸二氧化碳當量以上的電力業及製造業，依收費辦法草案規定，運輸業並非碳費首批徵收對象。

此外，環境部於7月5日召開第4次碳費費率審議會，已經提出不同的費率情境研究顯示，碳費對總體經濟及消費者物價指數（CPI）所造成的影響均不顯著。

環境部指出，電力業主要負擔其廠內用電產生的溫室氣體排放量，對發電成本影響有限，不可能將碳費的支出轉嫁到電力的使用端，且碳費是我國邁向碳定價制度重要關鍵，其目的為促進事業實質減量，目前碳費費率仍在審議中，促進溫室氣體減量的配套機制也正在研訂中，建議相關評估應本於事實，而非基於諸多假設前提，以免造成社會紛擾。

環境部 碳費 票價

延伸閱讀

桃園SRF廠爭議 環境部：未取得許可之鍋爐皆屬新設鍋爐

讓稻田吃益生菌 雲林縣試驗結果公布：有助減少溫室氣體排放

雲林水稻田添加益生菌 報告：溫室氣體排放顯著降低

環團轟碳費「折扣大拍賣」 環境部：是鼓勵自主減量

相關新聞

「颱風窩」建立了 吳聖宇：下周可能有2個

颱風季開始了，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，俗稱「颱風窩」的季風低壓槽已建立，槽中...

超熱！北市這7區發布橙色高溫警報 有38度極端高溫機率

中央氣象署於11時30分針對台北市北投、士林、內湖、中山、松山、信義、大安區發布橙色高溫燈號，有38°C極端高溫出現的機...

浸泡碗筷也中！醫點名5大洗碗NG行為：恐孳生細菌、縮短使用壽命

盛裝料理的碗盤、餐具是除了食物之外最易接觸口腔的東西，用正確的方式清潔碗盤才能讓自己吃得更健康、安心。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒近日分享，許多家庭洗碗的方式存在著誤區，若未改正，長期下來可能會對健康造成不小的影響...

台鐵8月推電子票證常客回饋優惠 票價最高打8折

為回饋經常使用電子票證搭乘台鐵的旅客，台鐵公司將於今年8月1日起推行電子票證常客回饋優惠，依每月累計搭乘次數，分為3種級...

立法院決議公糧漲價農業部不甩 嘉縣綠營稻農議員批不知見風轉舵

立法院昨天決議通過公糧收購價格每公斤調漲5元，農業部表示，公糧調漲影響整體農業均衡發展，將續推行「1集、2轉、3加3」，...

健保點值一點確保0.95元 民團籲速修法保醫事人員薪資

健保點值偏低，立法院昨天院會主決議通過，衛福部應於明年6月30日達到確保健保點值一點0.95元。衛福部健保會委員、消基會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。