健保點值一點確保0.95元 民團籲速修法保醫事人員薪資

健保點值偏低，立法院昨天院會主決議通過，衛福部應於明年6月30日達到確保健保點值一點0.95元。衛福部健保會委員、消基會董事長吳榮達表示，確保健保點值應分為三個方向，為嚴管、開源及節流，於嚴管方面，因健保署去年取消查核小組，對於查核醫療服務並不積極，且以往查核違規事件，若詐領健保涉及刑法，將會交由檢調調查，但去年新規定是違規事項若涉及詐領健保10萬元以下，不會送交檢調調查，「這是非常、非常離譜的事情」，呼籲健保署應恢復查核小組。

另，健保署應加強初次檢查，更需加強、主動再次稽查的數量及品質，但目前健保署只採用大數據分析的精準調查，針對異常進行調查。

開源方面，吳榮達說，健保費率是否調漲需審慎考慮，不要加重民眾負擔，公務預算挹注應從現在36%，提高至38至40％，並排除不應由健保給付的部分；目前行政院反對課酒捐，但仍希望行政院多加考量，建議健保署重新檢討健保支付項目、適用條件等，如果不加檢討，健保費用勢必不斷上升，形成惡性循環；節流則應增加各層級部分負擔，避免醫療資源浪費，落實分級醫療。

至於附帶決議的指示用藥方面，吳榮達說，健保署目前公布指示用藥前10名，並於6都社區藥局進行調查發現，指示用藥價格竟是健保給付價格的5倍至60倍，因此，指示用藥完全退出健保，恐加重民眾負擔，這是必須考量其合理性、必要性。

吳榮達指出，兒童等特殊族群應考慮診斷、用藥，且往後醫院部門可能採用處方箋用藥替代指示用藥，是否會增加健保支出，如果要將指示用藥留在健保給付，應該盡快修法讓其有適法性。

「確保健保點值是將高度複雜的問題與其簡化。」醫改會董事長劉淑瓊說，但仍有三點期許，第一、保障點值的同時，需有配套措施有效管理醫療支出，避免民眾承受增加部分負擔、提高保費的不好結果；其次、健保署應立即啟動改革支付制度，複雜的不公平，應有魄力、決心、專業加以解決；第三、醫療提供者得到合理的保障時應拿出承諾，當付費者不吝嗇給予合理報酬，醫療機構應對提高醫療品質、國民健康具體承諾。

而醫院盈餘增加後，應保障、增加醫事人員勞動薪資。劉淑瓊說，目前應針對醫療法修法，讓所有醫事服務機構都應做到提高醫事人員勞動薪資。

民間監督健保聯盟發言人滕西華說，昨天不論在主決議或附帶決議，沒有看到如何在現行論量計酬下保障一點0.95元，呼籲健保署應落實查核管理，避免醫療機構衝量，應該要把壞學生找出來，避免急重難罕醫療服務沒人做，更建議健保署應針對將盈餘用於提升醫事人員薪資的醫療機構才給予特約，如此才有約束手段。

滕西華指出，藍白委員應盡速提出醫療法修法，確保醫院、診所增加醫療人員，而不是將此政策淪為「有口惠而無實惠」。