施明德女兒換肺花百萬 北榮醫曝一般狀況不超過50萬元

民進黨前黨主席施明德先生的女兒施雪蕙日前過世，並且是由前總統陳水扁幫忙支出換肺手術100萬元。台北榮總胸腔外科主任許瀚水表示，一般換肺手術費用預估約為30至50萬元，若是費用達百萬，可能是住院時間比較久，或是有其他併發症。

施雪蕙生前罹患淋巴血管平滑肌增生（Lymphangioleiomyomatosis，LAM），為罕見疾病，並曾經歷換肺手術。陳水扁的兒子陳致中表示，施雪蕙離世，大家才知道陳總統曾資助換肺手術費100萬元。

許瀚水表示，一般需要換肺的患者通常是肺纖維、肺氣腫，或是其他支氣管擴張，肺動脈高壓。一般手術順利的話約花費30萬，通常不超過50萬元。費用多寡多取決於手術後的出血、感染，或是種進去的器官是否運作良好，以及營養輔助品等。

許瀚水說，LAM病人不多，因為不會好，身體狀況會愈來愈差，因此當病人身體愈來愈差喘時，會評估換肺，換肺後有機會痊癒。但必須留意術後照顧，如抗排斥藥物等，跟一般重大肺病病人無異，但此類病人開刀前身體多已經很需要術後可能需要更長時間復原。