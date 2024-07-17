台鐵推行常客電子票證回饋 最高優惠等同8折

為回饋經常使用電子票證搭乘台鐵旅客，台鐵公司自2024年8月1日起推行電子票證常客回饋優惠，提供最高等同8折優惠票價回饋金，以擴大優惠方式取代現行電子票證乘車9折措施；為配合新方案上路，電子票證乘車 9 折措施將實施至8月19日為止。另推出30日及60日兩種電子定期票方案，旅客購買後可於期限內可無限次數搭乘。

台鐵公司指出，常客回饋優惠，依旅客每月累計搭乘次數，分為3種級距回饋，回饋金於次月第一次乘車出站刷卡時，即自動加值至電子票證錢包內，可用於電子票證規定範圍內之所有消費：

一、當月累計搭乘次數11次至20次：次月回饋10%回饋金(相當於9折票價)。

二、當月累計搭乘次數21次至40次：於次月回饋15%回饋金(相當於85折票價)。

三、當月搭乘次數41次以上：於次月回饋20%回饋金(相當於8折票價)。

台鐵公司進一步說明，電子定期票分為30日及60日兩種方案，第一種，30日定期票：可連續30日無限次數搭乘，以起迄站區間車票價每日2次計價，並享約6折優惠；第二種則是，60日定期票：可連續60日無限次數搭乘，以起迄站區間車票價每日2次計價，再享約56折優惠。

另為提升服務品質，自2024年8月1日起旅客可選擇以台鐵熟客卡(贈送)或現有電子票證(悠遊卡、一卡通、愛金卡)購買登錄綁定臺鐵電子定期票，電子票證每卡每次限定綁定一種月票方案，可搭乘自強號(不含3000型自強號、普悠瑪號、太魯閣號、觀光列車、團體列車等不發售無座位列車)、莒光號及區間車，透過電子驗票閘門通關可加速進出站速度。

台鐵公司將分別於2024年8月1日(7月29日預售)及10月1日各推出1款紀念票卡，凡購買電子定期票方案，即贈送一張紀念款式之電子票證，旅客可就悠遊卡、一卡通或愛金卡擇一，各5000張，送完為止。歡迎民眾2024年7月29日起至本公司車站購買定期票方案(指定啟用日為8月1日以後)。