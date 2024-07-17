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台南女子赴馬國返台發燒自行服藥 竟是確診登革熱第4型

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南新營區一名中年女子本月初曾赴馬來西亞，返台後發燒確診為登革熱第4型，南市衛生局今趕緊派員前往其活動地周邊孳清、啟動化學防治作業。圖／南市衛生局提供
台南新營區一名中年女子本月初曾赴馬來西亞，返台後發燒確診為登革熱第4型，南市衛生局今趕緊派員前往其活動地周邊孳清、啟動化學防治作業。圖／南市衛生局提供

台南新營區一名中年女子7月初與家人赴馬來西亞吉隆坡批貨，返台後14日出現發燒、關節痛、頭痛等症狀，但女子卻自行服用退燒藥休息，因症狀沒有緩解，昨日前往醫院看診，因其有境外旅遊史，醫師以登革熱NS1快篩，呈現陽性，且是確診登革熱第4型，南市衛生局今除發布新增1例境外移入登革熱案例，也趕緊前往其活動地周邊孳清、啟動化學防治作業。

衛生局表示，近年台南境外登革熱流行病毒株以第1型、第3型為主，登革熱第4型上一次出現是在2010年，因歷年來曾出現不同型別病毒登革熱，今年境外移入更是4型都有，若交叉感染易形成出血性登革熱，民眾務必提高警覺加強自主管理與通報，若有症狀切勿自行服藥或忍受病症，避免錯失登革熱防治黃金期。

衛生局說，今新增案例為家住新營區新東里一名中年女性，本月7日至9日與家人前往馬來西亞吉隆坡批貨，返台後14日出現發燒、關節痛、頭痛等症狀，但沒有就醫，自行服用退燒藥休息，16日因不適症狀持續前往醫院就診，經登革熱快篩呈現陽性，檢驗確診登革熱第4型。

該名女子主要活動地除在新營住家外，也擴及永康區勝利里及中西區小西門里一帶，衛生局為防範登革熱疫情擴散，今前往其居住地及活動地完成室內緊急噴霧罐化學防治，後續也會加強女子住家及活動地周邊病媒蚊密度調查、孳生源清除並規畫化學防治作業。

依疾病管制署資料顯示，國內今年已有131例登革熱境外移入病例，台南也累計11例境外移入，感染國家主要來自印尼、馬來西亞、泰國及馬爾地夫等東南亞國家，呼籲民眾返國後14日內，應密切留意自身健康情況，若出現疑似相關症狀，應儘速就醫並主動告知旅遊史、接觸史，縮短登革熱隱藏期，以利相關單位採取防疫行動，避免病毒於社區中擴散，導致本土病例發生。

此外，近日常有午後降雨發生，環境易產生積水處，衛生局再次提醒民眾，若有儲水請加蓋或使用細紗網封口，並定期刷洗儲水容器內壁，落實「巡、倒、清、刷」，才可避免病媒蚊孳生及感染登革熱。

台南新營區一名中年女子本月初曾赴馬來西亞，返台後發燒確診為登革熱第4型，南市衛生局今趕緊派員前往其活動地周邊孳清、啟動化學防治作業。圖／南市衛生局提供
台南新營區一名中年女子本月初曾赴馬來西亞，返台後發燒確診為登革熱第4型，南市衛生局今趕緊派員前往其活動地周邊孳清、啟動化學防治作業。圖／南市衛生局提供

登革熱 衛生局 馬來西亞

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