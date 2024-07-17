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「颱風窩」建立了 吳聖宇：下周可能有2個

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
本周仍是高溫炎熱的天氣型態。本報資料照片
本周仍是高溫炎熱的天氣型態。本報資料照片

颱風季開始了，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，俗稱「颱風窩」的季風低壓槽已建立，槽中也有數個熱帶擾動在醞釀，下周可能會是南海一個，菲律賓以東還會有一個，目前看來有颱風機會頗高。

吳聖宇指出，衛星雲圖上可以看到南海到菲律賓以東已經有季風低壓槽建立，槽中也有數個熱帶擾動在醞釀。下周會不會有颱風出現?吳聖宇指出，目前來看機會頗高，很早之前就說過要等到7月後半，太平洋高壓位置較為北抬之後，季風低壓槽建立，熱帶擾動發展的空間才會夠大，現在時間點已經差不多了。

吳聖宇表示，前一個TD-03很快就進入越南陸地而沒有發展起來，預期後續還會有擾動繼續發展，不過目前預報的變動性仍然很大，究竟擾動會在哪個位置發展起來還是不好說，季風低壓槽看起來延伸得夠長，大趨勢可能會是南海一個、菲律賓以東還會有一個，但還是等擾動位置比較明確之後再來講比較好，現在說會有幾個颱風、如何影響台灣可能都還言之過早了一些。

至於最近天氣，吳聖宇說，太平洋高壓較為強勢型態持續，接下來這幾天一直到周末期間(20-21日)，台灣大致都維持晴午後有局部雷雨的天氣，午後雷雨局部單點雨勢會比較大。

溫度持續偏高，吳聖宇指出，高壓強勢的情況下，高溫就很難避免，各地普遍會有34-36度或以上高溫發生機會，局部區域可以到37-38度或以上。

菲律賓 颱風

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