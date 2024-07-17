肺癌篩檢補助僅限2族群 病團：與現況不同 應再納2條件

癌症連續高居十大死因首位42年。台灣癌症基金會董事賴基銘表示，菸品中含有多項致癌物，3成癌症均是吸菸造成，衛福部雖推動低劑量電腦斷層（LDCT）公費篩檢補助，但僅限家族史、重度吸菸者，這與臨床現況不符，基金會近期將邀集專家，向衛福部提出放寬篩檢資格的建言。

賴基銘今天出席台北市戒菸宣導影片發布記者會。他表示，僅補助家族史、抽菸30包年以上的LDCT篩檢政策「是錯的」，自己臨床上遇到數名2、30歲患者自費接受LDCT檢測，發現0.7公分左右腫瘤，為一期肺癌，至診間向醫師「興師問罪」，想找到不抽菸、沒有家族史卻罹癌的原因。

「門診遇到的病人，與政府列出的危險因子『完全不同』。」賴基銘表示，婦女抽菸比率近年來維持5%左右，但女性肺癌罹癌比率卻不斷增加，男性抽菸比率已由58%降至16%，但肺癌持續增加，可見除了煙品以外，還有其他致癌因子沒被找出，二手菸、三手菸、環境中的PM2.5等，均是可能原因。

賴基銘表示，二手、三手菸與環境因子，均應該納入LDCT篩檢範疇，不過如何定義、規範，必須由專家共同討論，近期台癌將邀集專家討論，凝聚共識向衛福部提出放寬LDCT篩檢對象的政策建言。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，新興菸品對年輕世代危害極大，根據世衛組織，8成以上年輕吸菸者，都是多重尼古丁產品使用者，尤其近期電子煙盛行，不僅跨國菸草公司收購大麻場情況普遍，電子煙吸食器也常被混入毒品使用，近期三重毒駕撞死警察案件即是一例。

台北市長蔣萬安說，衛福部統計，台灣每年平均有2.7萬人死於與菸害有關的疾病，世衛組織統計，全球平均每2位吸菸者，就有因為因吸菸而死亡，為杜絕新興菸品危害，台北市率全國之先，訂定新興菸品管理自治條例，限制高中職以下校園周遭販賣、供應、展示新興菸品，希望台北市成為無菸城市。