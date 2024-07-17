台鐵8月推電子票證常客回饋優惠 票價最高打8折

為回饋經常使用電子票證搭乘台鐵的旅客，台鐵公司將於今年8月1日起推行電子票證常客回饋優惠，依每月累計搭乘次數，分為3種級距，最高回饋20％回饋金（相當於8折票價），該回饋金將於次月第1次乘車出站刷卡時，自動加值到電子票證錢包內。

3種級距回饋為當月累計搭乘次數11至20次，次月回饋10%回饋金（相當於9折票價）；當月累計搭乘次數21至40次，於次月回饋15%回饋金（相當於85折票價）；當月搭乘次數41次以上，於次月回饋20%回饋金（相當於8折票價）。

台鐵表示，為配合新方案上路，電子票證乘車9折措施將實施至8月19日為止；另推出30日及60日2種電子定期票方案，旅客購買後可於期限內無限次數搭乘。

30日定期票可連續30日無限次數搭乘，以起迄站區間車票價每日2次計價，並享約6折優惠；60日定期票可連續60日無限次數搭乘，以起迄站區間車票價每日2次計價，再享約56折優惠。

台鐵說明，另為提升服務品質，今年8月1日起，旅客可選擇以台鐵熟客卡（贈送）或現有電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡），購買登錄綁定台鐵電子定期票。

電子票證每卡每次限定綁定1種月票方案，可搭乘自強號（不含3000型自強號、普悠瑪號、太魯閣號、觀光列車、團體列車等不發售無座位列車）、莒光號及區間車，透過電子驗票閘門通關可加速進出站速度。

台鐵表示，歡慶台鐵電子定期票上線，8月1日（7月29日預售）及10月1日，將各推出1款紀念票卡，凡購買電子定期票方案，即贈送1張紀念款式的電子票證，旅客可就悠遊卡、一卡通或愛金卡擇一，各5000張，送完為止，歡迎民眾7月29日起至台鐵車站購買定期票方案（指定啟用日為8月1日以後）。