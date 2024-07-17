氣象署：下周颱風若生成 可能距台灣比較近

颱風要來了嗎？中央氣象署預報員徐仲毅上午指出，周末之後太平洋高壓勢力北抬，菲律賓東方海面到南海一帶熱帶雲簇會漸漸影響台灣，包括東南部、恆春半島及南部天氣。下周一旦熱帶性低氣壓或颱風生成，順著高壓北抬，距離台灣比較近。

徐仲毅說，菲律賓東方海面到南海已逐漸轉為有利熱帶系統發展區域，有熱帶擾動、熱帶雲簇發展，不排除進一步發展成熱帶性低氣壓或颱風，順著高壓北抬，且會距台灣比較近，是下周天氣預報重點。

徐仲毅指出，本周天氣主要受太平洋高壓影響，高溫炎熱持續到20日，各地普遍33至36度，大台北恐38度。下午則有雷陣雨，周六之前主要在山區及桃園以北嘉義以南地區，周日高壓北抬之後，南方雲系漸北移，降雨擴大，包括中部、北部及宜花山區。