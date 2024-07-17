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高雄出現首例百日咳家庭群聚 2個多月男嬰及母親確診

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導

高雄市衛生局公布今年首例百日咳家庭群聚事件，2例確診個案為2個多月男嬰及男嬰母親。男嬰6月12日出現咳嗽、呼吸喘鳴等症狀，陸續於診所就醫。因咳嗽症狀加劇，經家屬帶往醫院住院及採檢通報，於7月9日檢出百日咳陽性確診。

經衛生局疫調，個案同住者共6人，個案的外祖母、大哥、二哥於5月27日自越南探親返國，其中二哥於越南時（5月26日）即有輕微流鼻涕症狀；個案母親於7月3日出現咳嗽症狀，經接觸者採檢 7月15日檢出百日咳陽性確診。

衛生局匡列9名高暴露風險接觸者，包含6名同住家人及3名醫師，除個案母親檢驗結果為陽性、父親為陰性，其餘4名同住家人及3名醫師目前檢驗中，接觸者均已完成預防性投藥並進行健康監測至7月24日。

衛生局表示，今年全球百日咳疫情上升，各大洲疫情均有升溫趨勢，國內累計12例確診個案。百日咳為呼吸道傳染病，主要透過飛沫傳染，初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，而傳染給家人或其他接觸者，有疑似症狀，包括陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等，應及時就醫與診斷。

衛生局提醒，接種疫苗為預防百日咳最有效方法，目前國內提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時完成接種，以獲得足夠保護力。

高雄市出現今年首例百日咳確診個案且為家庭群聚，2個月大男嬰和母親確診。圖／高雄市衛生局提供
高雄市出現今年首例百日咳確診個案且為家庭群聚，2個月大男嬰和母親確診。圖／高雄市衛生局提供

咳嗽 確診 衛生局

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