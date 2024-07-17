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賈新興：下周颱風生成機率6成 不排除影響台灣

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
最近午後仍有雷陣雨，出門需帶傘。本報資料照片
最近午後仍有雷陣雨，出門需帶傘。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，歐洲系集模式預測20日至21日菲律賓東方外海熱帶性低氣壓發展機率，於22日至23日增強為颱風的機率約5至6成，需特別留意未來發展和路徑趨勢。目前預測24日之後可能往沖繩方面走，往東一點對台灣影響小，如果往西一點可能影響台灣。

但賈新興指出，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，要留意最新預報資訊。必須先留意19日熱帶性低氣壓發展情形，不必太過緊張。

最近天氣方面，賈新興說，18日午後，西半部有局部短暫陣雨，宜花山區亦有零星短暫雨。19日至20日，深夜至隔天早上，台東及恆春半島有零星短暫雨，午後山區有零星短暫雨。21日午後，山區有零星短暫陣雨。

賈新興說，22日起偏西南風水氣增多，22日至23日，恆春半島有局部短暫陣雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨或雷雨，宜花亦有零星短暫雨。24日有受颱風或熱帶性低氣壓外圍環流影響，午後各地有局部短暫陣雨或雷雨。

至於25日桃園以北有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。26日嘉義以南有局部短暫陣雨，午後山區有零星短暫陣雨。

賈新興 雷雨 颱風

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