浸泡碗筷也中！醫點名5大洗碗NG行為：恐孳生細菌、縮短使用壽命

盛裝料理的碗盤、餐具是除了食物之外最易接觸口腔的東西，用正確的方式清潔碗盤才能讓自己吃得更健康、安心。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒近日分享，許多家庭洗碗的方式存在著誤區，若未改正，長期下來可能會對健康造成不小的影響。

黃軒醫師在FB粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」分享了許多人在洗碗時易犯的「5大誤區」，包括長時間泡碗筷、洗碗時過於節約用水 、碗筷未乾就收起來 、疊放碗筷及使用洗碗布等等。黃軒表示，這些不恰當的清潔方法，可能會導致碗筷孳生細菌，或是縮短餐具的使用壽命。

NG行為1：長時間泡碗筷

黃軒表示，長時間將碗筷浸泡於水中，看似能徹底清潔，事實卻可能相反。這個行為給細菌提供了有利繁殖的潮濕環境。並且，浸泡雖然可以軟化頑固的汙垢，但若是時間過長，水中的油脂和食物殘渣可能會分解，進而產生更多細菌。此外，碗筷表面也可能產生一層黏滑的細菌膜，加大清洗難度。

除了細菌問題外，長時間浸泡木製、竹製的筷子，還會讓它們吸水膨脹，導致開裂或變形，縮短餐具的使用壽命。

黃軒表示，用餐完畢後應盡快清洗碗筷，如有頑強的汙垢附著，仍可以將碗筷浸泡在水中，但「不宜超過20分鐘」，以免細菌繁殖。

NG行為2：洗碗時節約用水

節約用水雖是好事，但若未確實沖洗碗筷，導致洗碗精等化學物質殘留於表面，可能會讓對化學成分過敏的人出現皮膚或消化系統的不適，長期攝入更會使身體產生負擔。

黃軒建議，洗碗時應確保使用足夠的水進行清潔，尤其有凹槽或細小縫隙的器具，需特別細心清洗。此外，若想有效減少用水量又不影響清潔效果，還可以使用節水噴嘴，將碗筷上大部分污漬刮掉再進行清洗。

NG行為3：碗筷未乾就收起來

一洗好碗筷就馬上收起來，此舉雖然方便，但潮濕的環境可能會讓霉菌孳生，甚至產生強致癌物質「黄曲霉素」，碗筷表面也容易積聚有害微生物及細菌，進而導致食安或其他健康問題。

黃軒建議，清洗完碗筷後應將其放置在通風處晾乾，確保無水分殘留，也可以使用碗架或晾乾網來加速乾燥過程。

NG行為4：碗筷疊著放

為了節省空間，許多人會在洗完碗後將它們疊放在一起，但這麼做可能會產生細菌交叉汙染、不易乾燥及食物碎屑殘留於碗底等問題，進而增加細菌孳生風險。

黃軒建議，除了可將洗好的碗筷立放於碗架上，並置於通風處晾乾外，還能使用專門的烘碗機，將碗筷分開放置，確保每個碗和筷子都能接觸到空氣，迅速乾燥。

NG行為5：用洗碗布

洗碗布雖可以清潔乾淨表面的污漬，但它同時也是細菌孳生的溫床。由於洗碗布時常處於潮濕狀態，再加上食物殘渣的堆積，很容易使細菌在此繁殖，如果沒有定期更換或消毒它們，這些細菌就會在廚房器具中傳播、交叉汙染。

黃軒表示，如要使用洗碗布，應在每日使用過後將其徹底清洗、消毒，並置於通風乾燥處，此外，養成每周更換洗碗布的習慣也很重要。