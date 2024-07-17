快訊

江坤俊捲性騷風波！鄭凱云前同事揭「其實他是不能認錯」內幕

川普遇襲後共和黨全代會維安緊繃 一持槍被捕一遭警擊斃

日本旅遊遇闌尾炎！台人「1原因」被醫院拒收 靠駐大阪辦事處撿回一命

台鐵常客電子票證回饋 最高優惠等同8折8月1日上路

中央社／ 台北17日電
台鐵8月1日起推出電子票證常客回饋優惠。示意圖／記者楊德宜攝影
台鐵8月1日起推出電子票證常客回饋優惠。示意圖／記者楊德宜攝影

台鐵今天宣布從8月1日起推出電子票證常客回饋優惠，提供最高等同8折優惠票價回饋金，原本電子票證乘車9折措施，將只到8月19日止。

台鐵局今天發布新聞稿表示，常客回饋優惠，依旅客每月累計搭乘次數，分為3種級距回饋，回饋金於次月第1次乘車出站刷卡時，即自動加值至電子票證錢包內，可用於電子票證規定範圍內的所有消費。

根據台鐵公布的常客級距，當月累計搭乘次數11次至20次，次月回饋10%回饋金（相當於9折票價）；當月累計搭乘次數21次至40次，於次月回饋15%回饋金（相當於85折票價）；當月搭乘次數41次以上，於次月回饋20%回饋金（相當於8折票價）。

台鐵表示，另外也推出30日及60日2種電子定期票方案，旅客可在期限內無限次數搭乘。30日定期票可連續30日無限次數搭乘，以起迄站區間車票價每日2次計價，並享約6折優惠；60日定期票可連續60日無限次數搭乘，以起迄站區間車票價每日2次計價，再享約56折優惠。

台鐵指出，8月1日起旅客可選擇以台鐵熟客卡或現有電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡）購買登錄綁定台鐵電子定期票，電子票證每卡每次限定綁定1種月票方案，可搭乘自強號（不含3000型自強號、普悠瑪號、太魯閣號、觀光列車、團體列車等不發售無座位列車）、莒光號及區間車，透過電子驗票閘門通關可加速進出站速度。

另外，台鐵表示，將在8月1日及10月1日各推出1款紀念票卡，凡購買電子定期票方案，即贈送一張紀念款式電子票證，旅客可就悠遊卡、一卡通或愛金卡擇一各5000張。

台鐵 票價

延伸閱讀

NBA／傳勇士報價馬卡南方案遭拒絕 爵士想要兩大潛力戰將

新北8月起推路邊停車定期票3優惠 將有228萬輛機車受惠！

影／高雄轎車遭自強號「撞爛車頭」 卡平交道原因曝光

高雄轎車卡平交道柵欄動彈不得 自強號「擦撞車頭」影響近3千名旅客

相關新聞

賈新興：下周颱風生成機率6成 不排除影響台灣

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，歐洲系集模式預測2...

浸泡碗筷也中！醫點名5大洗碗NG行為：恐孳生細菌、縮短使用壽命

盛裝料理的碗盤、餐具是除了食物之外最易接觸口腔的東西，用正確的方式清潔碗盤才能讓自己吃得更健康、安心。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒近日分享，許多家庭洗碗的方式存在著誤區，若未改正，長期下來可能會對健康造成不小的影響...

氣象署：下周颱風若生成 可能距台灣比較近

颱風要來了嗎？中央氣象署預報員徐仲毅上午指出，周末之後太平洋高壓勢力北抬，菲律賓東方海面到南海一帶熱帶雲簇會漸漸影響台灣...

高雄出現首例百日咳家庭群聚 2個多月男嬰及母親確診

高雄市衛生局公布今年首例百日咳家庭群聚事件，2例確診個案為2個多月男嬰及男嬰母親。男嬰6月12日出現咳嗽、呼吸喘鳴等症狀...

台鐵常客電子票證回饋 最高優惠等同8折8月1日上路

台鐵今天宣布從8月1日起推出電子票證常客回饋優惠，提供最高等同8折優惠票價回饋金，原本電子票證乘車9折措施，將只到8月1...

可不可「口水手搖」喝下去會怎樣？毒物專家警告恐怖下場

知名連鎖手搖「可不可熟成紅茶」新竹關埔店1名女員工因不滿客人在快打烊前點餐，於是吐口水、徒手攪拌珍珠「加料」，引起軒然大波，該店也被勒令停業並且永久終止合作關係。對此，林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海示警，女店員的行為恐釀可怕下場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。