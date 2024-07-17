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台南第11例登革熱境外移入 曾赴馬來西亞

中央社／ 台南17日電
台南市出現今年第11例登革熱境外移入病例，病患7月上旬曾前往馬來西亞，日前發病治療中。美聯社
台南市出現今年第11例登革熱境外移入病例，病患7月上旬曾前往馬來西亞，日前發病治療中。美聯社

台南市政府衛生局今天公布台南市出現今年第11例登革熱境外移入病例，病患7月上旬曾前往馬來西亞，日前發病治療中。

衛生局發布新聞稿指出，這名病患住在新營區，7月7日至9日間和家人前往馬來西亞吉隆坡批貨，14日出現發燒、關節痛、頭痛等症狀，自行服用退燒藥休息，16日前往診所及醫院看診，醫院快篩陽性通報，檢驗確診登革熱第4型。

衛生局調查，病患主要活動地是新營區住家、永康區勝利里及中西區小西門里一帶，已完成緊急噴霧罐化學防治，將加強病媒蚊密度調查、孳生源清除等。

衛生福利部疾病管制署資料顯示，國內今年已有131例登革熱境外移入病例，感染國家主要是印尼、馬來西亞、泰國及馬爾地夫等東南亞國家。

登革熱 衛生局 馬來西亞

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