台南第11例登革熱境外移入 曾赴馬來西亞

盛裝料理的碗盤、餐具是除了食物之外最易接觸口腔的東西，用正確的方式清潔碗盤才能讓自己吃得更健康、安心。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒近日分享，許多家庭洗碗的方式存在著誤區，若未改正，長期下來可能會對健康造成不小的影響...

2024-07-17 10:31