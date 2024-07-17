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可不可「口水手搖」喝下去會怎樣？毒物專家警告恐怖下場

聯合新聞網／ 綜合報導
可不可熟成紅茶近期發生員工吐口水「加料事件」。圖／擷自Threads
可不可熟成紅茶近期發生員工吐口水「加料事件」。圖／擷自Threads

知名連鎖手搖「可不可熟成紅茶」新竹關埔店1名女員工因不滿客人在快打烊前點餐，於是吐口水、徒手攪拌珍珠「加料」，引起軒然大波，該店也被勒令停業並且永久終止合作關係。對此，林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海示警，女店員的行為恐釀可怕下場。

新竹關埔店1名女員工14日晚間因為不滿客人在打烊前點餐，竟在製作飲品的過程中吐口水，並徒手攪拌珍珠，一旁的同事也未制止，而是把過程拍下，甚至大膽的把影片上傳到社群平台上，引發眾人撻伐。

「KEBUKE可不可熟成紅茶」聲明即刻起勒令該分店停業，並永久終止加盟合作關係。事後女店員雖然有道歉，但傳出加盟者仍要告上法院，並且求償450萬，新竹市衛生局也表示，將進行查核，若屆期未改正，將予裁處6萬元以上罰鍰。

根據「中時新聞網」報導，毒物專家顏宗海警告，人的嘴巴本來就有許多微生物，如果未清洗手部，可能會帶來金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等各式細菌，有可能會害消費者食物中毒，出現噁心、嘔吐等不適症狀。

可不可 可不可熟成紅茶 手搖飲 珍珠

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