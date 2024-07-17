雙北等6縣市防38度高溫 留意紫外線過量

交通部中央氣象署今天發布17縣市高溫資訊，其中台北、新北、嘉義縣、台南、屏東、台東等地區留意攝氏38度以上高溫，中午前後紫外線偏強，可達過量甚至危險級。

氣象署發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，新北市、屏東縣、台東縣為紅色燈號，有連續3天出現38度極端高溫的機率；台北市、嘉義縣、台南市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率，中午前後紫外線偏強，可達過量甚至危險級，外出應注意防曬並多補充水分。

桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、宜蘭縣為橙色燈號，有連續3天出現36度高溫的機率；花蓮縣、澎湖縣、金門縣為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

氣象署預估，21日起南方雲系北移，雲量較多，大範圍的高溫現象會趨緩，不過普遍仍有32到35度，局部地區還是有機會到36度以上。