下周熱帶低壓、颱風生成機率7成 吳德榮：動向較具威脅

下周熱帶低壓及颱風生成機率高，且可能一個接著一個。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，最新(16日20時)歐洲模式(ECMWF)50次系集模擬顯示，菲律賓附近的「熱帶擾動」，下周二(23日)已穿過菲律賓進入南海，發展成「熱帶低壓」機率為40%，「輕颱」的機率則已調低至20%，且往西北、朝廣東前進，對台灣無威脅。

但吳德榮說，台灣東南方海面另有一「熱帶擾動」，下周二發展成「熱帶低壓」或「輕颱」的機率，皆調高至70％，且動向較具威脅。由於模擬持續調整，應繼續觀察。

吳德榮指出，今天至下周二(23日)台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來「極端高溫」的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。今日天氣酷熱，最高氣溫仍在38度左右，各地區氣溫為：北部23至38度，中部23至38度，南部24至38度，東部22至37度。

吳德榮說，今日盛行東南風，恆春半島及台東有局部陣雨；近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，並擴展至部分平地，有局部大雷雨的機率。明日水氣增多，恆春半島及台東有局部陣雨；午後對流範圍擴大、強度增強，應注意局部「大雷雨」(雷擊、強風、瞬間大雨)的威脅，平地應防「急雨積水」，山區續防「坍方、落石、土石流」。