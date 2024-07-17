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下周熱帶擾動生成發展天氣不穩定 鄭明典：今比昨天更熱

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
本周仍是白天高溫炎熱，午後有雷陣雨。本報資料照片
本周仍是白天高溫炎熱，午後有雷陣雨。本報資料照片

台灣位於太平洋高壓勢力邊緣，本周持續高溫炎熱午後山區附近雷陣雨天氣。中央氣象局前局長鄭明典在臉書指出，高溫天氣型態持續，今天台灣上空的500百帕高壓，也是少見的強，比昨天更強，所以今天有可能比昨天更熱一些些。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，今天大氣環境與昨天相似，仍受太平洋高壓勢力邊緣帶來的東南風影響，迎風面的東南部有局部短暫陣雨機會，午後各地山區、部分近山區平地有熱對流雲系發展影響，可能有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區會比較容易受到影響。

歐宗學說，沒有下雨時氣溫普遍炎熱，全台各地除部分臨海或海拔較高的地區，都可能有34-36度高溫出現，在大台北地區、內陸近山區更可能達37-38度的高溫，加上雲量稀少，紫外線幾乎都是過量甚至是危險等級。

歐宗學指出，類似高壓邊緣東南風環境可能會持續到周末，新的預報在菲律賓到南海一帶發展的熱帶擾動強度有降低趨勢，活動位置也更偏南邊一些，外圍水氣北上狀況可能沒那麼明顯，預估未來這幾天各地天氣型態變化不大，迎風面東南部至恆春半島仍有局部短暫陣雨機會，午後各地山區及近山平地仍要留意雷陣雨影響，未降雨時持續高溫炎熱。

下周天氣不確定性提高許多，歐宗學指出，太平洋高壓勢力在周末到下周有北抬趨勢，菲律賓東方海面熱帶擾動發展環境轉佳，目前預報有熱帶擾動生成發展機會，但發展強度、大小及移動方向等都還未能確定，預報變化空間仍相當大，現階段要談對台灣會帶來什麼樣的影響言之過早，要持續追蹤觀察。

鄭明典說，今天台灣上空的500百帕高壓，也是少見的強，比昨天更強，今天有可能比昨天更熱一些些。擷取自鄭明典臉書
鄭明典說，今天台灣上空的500百帕高壓，也是少見的強，比昨天更強，今天有可能比昨天更熱一些些。擷取自鄭明典臉書

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