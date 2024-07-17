繼續熱下去！高溫上看38度 午後降雨熱區曝

天氣繼續熱，要注意防曬及補充水分。今天不下雨高溫上看38度，午後雷陣雨區域除了山區及近山區，桃園以北及嘉義以南的平地降雨機率也偏高。

中央氣象署指出，今天天氣跟昨天類似，持續受太平洋高壓影響，各地晴朗穩定、高溫炎熱，台灣附近吹東南風，迎風面東南部及恆春半島偶爾有短暫陣雨，其他地區為晴到多雲的天氣。高溫普遍為34至36度，局部地區可能會出現37、38度的極端高溫，近中午前後紫外線也偏強，可能過量甚至達危險等級。

氣象署說，午後主要在山區及近山區有局部短暫雷陣雨，桃園以北及嘉義以南平地降雨機率也偏高，局部對流發展旺盛，各山區有短延時大雨發生的機率，伴隨雷擊及強陣風。

氣象署說，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今西半部擴散條件稍差，受光化作用影響，午後臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。