健康你我他／生活起居全靠太太 自在獨立準備不足

「我今年退休力得幾分？」經過仔細測量，剛好60分及格，只比整體分數多一分，其中四項差強人意，但是「自在獨立」顯然準備不足，再三檢視思考，真的蠻準的，確實有待加強。

當了30多年朝八晚六的上班族，一路走來全力以赴，工作能力與績效均頗受長官及同仁讚賞，收入也相對穩定。20多年前就購買屬於自己的房子，一對兒女還算乖巧懂事，過幾年準備退休的我，未來日子應該不愁吃穿。

現在，除了繼續努力工作，偶爾投稿外，我大部分的時間都花在運動，尤其是跑步上。10年來參加過不少場路跑賽，10Ｋ、半馬、全馬，一路挑戰到100Ｋ及120Ｋ超馬，至今仍樂在其中。

專心上班、投稿分享、逍遙跑馬，常常與「寬哥愛跑部」這群跑友壓馬路、閒話家常，過得相當愜意。但生活起居、打理三餐、環境灑掃等各項內務、家庭財務運用，全部交由太太負責，羨煞不少親朋好友。

過慣了「飯來張口，茶來伸手」的老爺子生活，同事及跑友常笑我，可能已經沒有獨自生活的能力了。事實如此。或許我應該學習改變，至於如何改變，就得多看看別人怎麼做，專家怎麼說，希望明年退休力分數能夠再提高幾分。