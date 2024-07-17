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以為乾眼症 她咳血3天查出「乾燥症」

聯合報／ 蘇紋如╱高雄市立民生醫院加護病房護理師
電腦及手機長時間使用造成眼乾，要靠點眼藥水滋潤。圖／蘇紋如提供
電腦及手機長時間使用造成眼乾，要靠點眼藥水滋潤。圖／蘇紋如提供

一位48歲女性長期面對電腦螢幕，感到眼睛不舒服，經眼科診斷為乾眼症，提供眼藥水保養。但近半年卻出現咳嗽不止，並且咳血3天，求助胸腔內科及耳鼻喉科醫師，經過一系列檢查及藥物治療，咳嗽未改善，轉介至醫學中心診斷為「乾燥症」，屬於重大傷病，進而接受後續治療。

這個讓人到處求醫的元凶──修格蘭氏症候群，俗稱「乾燥症」，是一種全身性的風濕免疫性疾病。因為免疫系統失調錯亂，攻擊身體可產生潤滑效果的腺體，最常侵犯淚腺及唾液腺，也可能侵犯生殖器官及消化器官，產生陰道乾燥、胃炎、胃酸分泌不足等。

乾燥症的典型症狀，包括眼睛乾燥、口腔乾燥及關節疼痛，也可能出現口腔念珠菌感染、嚴重齲齒及角膜潰瘍等併發症。此疾病常發生在40至50歲女性，男女比例為1：9。

乾燥症疾病可分成原發性和續發性兩種，原發性可以單獨存在，臨床症狀包括口腔乾燥症、乾燥性角膜炎、關節痛及腮腺腫脹等，這些症狀可以單獨出現；續發性則常會合併其他自體免疫疾病，例如類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、硬皮症、皮肌炎等，致病機轉目前只知道和自體免疫有關。

治療方面，以症狀緩解為主要治療方針，針對眼乾可能使用人工淚液、凝膠，嘴乾則建議患者多喝水、使用合適的漱口水等。針對全身性症狀，風濕免疫科專家評估後會使用奎寧等免疫調節藥物，藉此改善乾燥症症狀，當症狀改善才會逐漸減低劑量。

飲食方面，對於增強免疫力的補品最好別吃。擔心吞嚥困難，可以挑軟質和無刺激性食物，保持規律生活作息，適度運動，按時服藥。

乾燥症一路走來頗傷元氣，一旦找對醫師吃對藥，症狀都可以控制住，患者要學會秉持正能量面對它，了解它，接納它。

患者 生殖器官 醫師

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