長庚皮膚病理數位化 疾病診斷加速

過去臨床上無法直接診斷的皮膚疾病，或是嚴重疾病多種用藥的皮膚病變、特殊反應，都要藉由皮膚切片取得病灶樣本，再進行病理檢查，往往要花費一段時間。林口長庚醫院副院長吳俊德表示，運用數位病理加快處理流程，可以更快、更精準協助臨床診斷。

長庚醫院宣布完成皮膚病理數位化全玻片影像系統的建置，病理切片全面數位影像化，成為醫師有力的助手，除了疾病診斷、遠距病理診斷外，還可提供醫師自我學習及教學用途。

這套「皮膚病理數位化全玻片影像系統」，與雲象科技公司攜手合作，彙整了長庚醫院名譽副院長郭承統的心血結晶，他收集了逾30年的皮膚組織病理切片，共481件案例、811個病理玻片，包含了七大疾病種類，分別為皮膚發炎性疾病、感染症、皮膚各式腫瘤、淋巴增生型疾病、皮膚轉移腫瘤、毛髮疾病及其他等。

林口長庚醫院皮膚科醫師林千又表示，組織切片傳統是用病理玻片、顯微鏡觀看，玻片看完再人工歸檔入庫。數位化後，歸入影像資料庫，看電腦就可以進行疾病診斷、研究、教學，改善實體玻片保存困難、系統管理不便、染色褪色的缺點。

透過數位科技，案例照片、數位病理組織玻片影像、精確的診斷以及標註說明，都被整合進這套系統，讓醫師能突破時空限制，隨時存取線上教材。每個案例的數位化全玻片影像，加上詳細標註的病理特徵、病理描述及診斷，可判別個案的臨床表現及皮膚鏡變化，達到個人化精準醫療。