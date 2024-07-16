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台灣男同志合唱團G Major Chorus美國巡演掀起熱潮 驚艷全場

聯合報／ 國際中心／即時報導
G大調男聲合唱團在美國明尼蘇達州的明尼阿波利斯演出。（Instagram @Micheal DC 提供）
G大調男聲合唱團在美國明尼蘇達州的明尼阿波利斯演出。（Instagram @Micheal DC 提供）

台灣男同志合唱團G Major Chorus(G大調男聲合唱團)於7月10日至14日，在美國明尼蘇達州的明尼阿波利斯參加GALA（Gay and Lesbian Association）北美合唱音樂節，進行了三場令人難忘的表演。演出地點分別是Central Convention Hall、Orchestra Hall以及Central Lutheran Church，每個場地都座無虛席，每場都吸引了超過上千名觀眾熱情參與。

在Orchestra Hall的演出中，「G大調」以台灣知名歌曲《姊妹》打動了所有觀眾的心。特別的是，當他們熱情演唱時，主辦單位同步投影了台灣國旗和自由廣場等知名景點的畫面，讓人仿佛置身於台灣，感受那份來自家鄉的驕傲與感動。

「G大調」為台灣第一個男同志合唱團，約60名團員，本次安排17位團員參加音樂節演出。這次的表演曲目豐富多樣，涵蓋了中文、台語、客語和日文，完美呈現了台灣多元文化的魅力。無論是優美的旋律還是動人的歌聲，每一首歌都深深打動了現場觀眾。每場演出結束後，觀眾們無不熱烈起立鼓掌，掌聲久久不息，氣氛熱烈非凡。

一名團員說，「每場演出後越來越多路人認出我們是台灣人，說很喜歡我們的表演，還跟我們合照！」而在音樂節最後閉幕儀式時，當活動回顧影片播到「G大調」的演出片段時，全場歡聲雷動，讓團員們再次感受到海外聽眾的熱情，也很感謝主辦單位邀約讓世界再次看到台灣。

這次巡演不僅讓「G大調」男聲合唱團在國際舞台上大放異彩，也成功地將台灣的多元文化推向世界。每一場表演的成功，都讓台灣以這支充滿活力與熱情的合唱團為榮，展示了台灣在國際社會中的獨特魅力。

「G大調」男聲合唱團也曾於2015年舉辦首屆「亞洲同志合唱音樂節」，之後開始每2年於亞洲各國輪流舉辦。

G大調男聲合唱團在美國明尼蘇達州的明尼阿波利斯演出。（Instagram @Micheal DC 提供）
G大調男聲合唱團在美國明尼蘇達州的明尼阿波利斯演出。（Instagram @Micheal DC 提供）
G大調男聲合唱團在美國明尼蘇達州的明尼阿波利斯演出。（Instagram @Micheal DC 提供）
G大調男聲合唱團在美國明尼蘇達州的明尼阿波利斯演出。（Instagram @Micheal DC 提供）

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