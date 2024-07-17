性影像暴力盛行率 30歲族群18%最高

藝人黃子佼因持有兒少性影像，引起撻伐，衛福部昨公布國內首次數位性別暴力盛行率調查，其中性影像暴力終生盛行率為百分之十點四，以卅至卅九歲年齡區間盛行率最高，但四十至四十九歲盛行率仍超過一成。研究計畫主持人、暨南大學社工系教授王珮玲說，性影像暴力受害者雖集中在年輕族群，「但長者也無法免疫」。

依性影像暴力樣態區分，未經同意或遭脅迫被取得影像（含偷拍、竊取、強迫威脅）盛行率為百分之九點五、遭威脅散布為百分之一點八、未經同意散布為百分之一點九、換臉為百分之○點四；以被害人年齡區分，卅至卅九歲遭受影像性暴力終生盛行率最高，為百分之十八點一，其次為廿五至廿九歲百分之十六點一、廿至廿四歲百分之十四點八、四十至四十九歲百分之十一點三。

衛福部去年八月十五日起成立性影像處理中心，受理性影像案件被害人申訴，進行移除、下架，截至今年五月卅一日止，共受理一一五○件申訴案件、涵蓋七五四名被害人，女性占百分之六十九點九，男性占百分之卅點一；年齡分布上，以十八至廿四歲百分之四十二點六最多，其次為廿五至卅四歲百分之廿五點三、十三至十七歲百分之廿；至於性影像散布者，以網友百分之六十二最多，其次為伴侶百分之十六。

衛福部性影像處理中心主任劉昱均表示，尋求諮詢服務的被害人中，四十五歲以上熟齡者不在少數，許多人因為擔憂性影像處理流程中，必須告知個資，因而影響投訴的意願。

衛福部保護司司長張秀鴛表示，相較於較傳統性侵害案件，性影像事件被害人身心承受的傷害更大、更為長久，嚴重影響其人際關係，以及與社會的連結。為此，衛福部將性影像暴力被害人納入全國八家性創傷復原中心服務對象，提供心理諮商。

全芯創傷復原中心社工師林芮璿表示，性影像暴力被害者情緒敏感，旁人一個眼神、一句話語，都可能引起當事人的情緒起伏，就有個案一聽到手機鈴響，即焦慮不已，深陷創傷反應，必須長期接受治療，甚至使用抗焦慮藥物，才能逐漸緩解焦慮。