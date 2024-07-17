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數位性暴力 同志受害率遠高於異性戀

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

許多人以為女性是數位性別暴力的最大受害者，但台灣首次數位性別暴力調查卻發現，「非異性戀男性」數位性別暴力盛行率最高，達百分之卅點二，專家表示，這與同志交友特殊性，以及長期遭受歧視的社會文化有關，而受害同志族群擔心「被出櫃」風險，因此，求助過程較異性戀族群更為艱辛。

該調查顯示，數位性暴力終身盛行率將近六成，如以性傾向區分，同志社群數位性別暴力情況最為嚴重，非異性戀男性終身盛行率最高，為百分之卅點二；非異性戀女性次之，為百分之十五點二；異性戀女性為百分之九點二、異性戀男性為百分之六點一。

方念萱表示，研究團隊曾實際訪談七位男同志，其中五人在高中時期就承受過數位性別暴力，樣態包括，遭偷拍轉傳、私密照片被製作成迷因傳散等，重創身心。同志在校園常遭戲謔、霸凌，但在網路交友時，暴露於數位性別暴力的風險更高。再者，同志社群普遍存在「私密照被轉傳是因為你好看」觀念，導致受害同志求助意願低。

「遭遇數位性別暴力的男同志報警求助時，常有『被出櫃』的擔憂。」方念萱說，受試對象反映，不了解報案流程，除擔心私密影像再次外流，更害怕報案後，身邊親友得知其同志身分，因而不敢求助，選擇隱忍。

方念萱表示，數位性暴力防治，屬於教育部主責，衛福部、內政部警政署等跨部會參與討論，因近期性影像相關社會事件頻傳，建議拉高層級，並盡快優化報案流程，了解同志需求及顧慮，強化性影像報案流程隱私性。

同志 性別

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男同志最容易遇上數位性暴力 憂「被出櫃」更不敢求助

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